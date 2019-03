Short track, Mondiali 2019: tutti gli italiani in gara oggi (10 marzo). Programma, orari e tv

Terza ed ultima giornata sull’anello di ghiaccio di Sofia (Bulgaria) in questi Mondiali 2019 di short track. Una rassegna iridata tanto attesa dagli atleti, molti dei quali hanno finalizzato la loro preparazione per questo evento. L’Italia, orfana di Arianna Fontana che ha annunciato che non sarà al via di questi campionati nonostante abbia ripreso la sua preparazione, punterà le proprie fiches su Martina Valcepina.

La valtellinese è reduce dalla squalifica amarissima sia sui 500 metri e che nella prova a squadre e quindi nei 1000 metri odierni cercherà riscatto anche se non parliamo della sua miglior specialità. Ci aspettiamo buone cose anche da Cynthia Mascitto che nella prova del chilometro ha ottenuto un podio nella tappa di Coppa del Mondo a Dresda. Il programma prevede anche le Super Finals dei 3000 metri e le finali delle staffette nelle quali purtroppo il Bel Paese non ci sarà.

Di seguito il programma di gare della terza giornata dei Mondiali 2019 di short track a Sofia (Bulgaria) con gli azzurri al via. L’evento godrà della diretta streaming sul canale ISU.

9.30 1000 metri femminili – spareggi

9.48 1000 metri maschili – spareggi

10.31 staffetta femminile – finale B

10.38 staffetta maschile – finale B

13.02 1000 metri femminili – quarti di finale (Martina Valcepina, Cynthia Mascitto)

13.19 1000 metri maschili – quarti di finale (Yuri Confortola, Tommaso Dotti)

13.51 1000 metri femminili – semifinali

14.00 1000 metri maschili – semifinali

14.24 1000 metri femminili – finale

14.36 1000 metri maschili – finale

15.00 3000 metri femminili Superfinal – finale

15.09 3000 metri maschili Superfinal – finale

15.34 staffetta femminile – finale

15.43 staffetta maschile – finale

Foto: Renzo Brico