Sci alpino, Pagelle Discesa Mondiali 2019: Stuhec, bis da fenomeno. Vonn, addio di bronzo. Delago migliore azzurra

Oggi si è disputata la discesa libera femminile dei Mondiali 2019 di sci alpino, Ilka Stuhec si è imposta ad Are davanti a Corinne Suter e Lindsey Vonn mentre le italiane non sono riuscite a conquistare una medaglia. Di seguito le pagelle delle atlete che si sono rese protagoniste e delle azzurre.

ILKA STUHEC: 10. La slovena si conferma Campionessa del Mondo e piazza la doppietta d’oro dopo aver trionfato due anni fa a St. Moritz, oggi la 28enne è stata praticamente perfetta e non si batteva: è stata velocissima sui piani e ha pennellato ottimamente le curve, mettendo in fila tutte le avversarie con una prova di altissimo spessore tecnico che certifica la sua classe.

LINDSEY VONN: 10. L’ultima recita della Reginetta si conclude con un fantastico terzo posto, la più grande di sempre festeggia una superlativa medaglia di bronzo e chiude alla grande una carriera già mitologica. Voleva essere premiata da Stenmark e ci è riuscita, congedandosi col Circo Bianco nel modo più bello.

CORINNE SUTER: 8. Secondo podio per la svizzera in questi Mondiali, dopo il bronzo nel superG arriva anche l’argento nella velocità pura. La 24enne, scesa col pettorale 19, ha fatto saltare il banco mettendosi tra Stuhec e Vonn, guadagnando così un podio da urlo in mezzo a due fenomeni.

NICOL DELAGO: 7,5. L’azzurra arriva ad appena 13 centesimi dal podio, ha sciato benissimo e stava piazzando il colpaccio da vera outsider ma è mancato quel quid per potere festeggiare come invece era successo nella discesa della Val Gardena. La nostra portacolori è risultata la migliore delle italiane, capace di interpretare un tracciato corto e che non concedeva margini di errori.

STEPHANIE VENIER, RAMONA SIEBENHOFER, NICOLE SCHMIDHOFER: 5. Le austriache aveva vinto tutte le gare della stagione (tranne quella della Val Gardena) e sono tornate a casa senza medaglia.

SOFIA GOGGIA: 6. Tutti si aspettavano una magia da urlo da parte della Campionessa Olimpica dopo l’argento nel superG ma oggi la bergamasca non è riuscita a interpretare al meglio il tracciato e ha chiuso lontana dalle big con un quindicesimo posto un po’ anonimo per una fuoriclasse del suo calibro.

NADIA FANCHINI: 6. Ci si aspettava qualcosa in più del quattordicesimo posto ma oggi ha commesso qualche sbavatura che le ha impedito di lottare per un risultato di ben altro spessore.

FRANCESCA MARSAGLIA: 5. Ventinovesimo posto e mai in gara, un peccato dopo il buon superG.

Foto: Pier Colombo