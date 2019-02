Short track, Coppa del Mondo Torino 2019: Martina Valcepina profeta in patria! Nuova vittoria nei 500 metri!

Martina Valcepina non si ferma più. La 26enne valtellinese ha mandato in delirio il Pala Tazzoli di Torino, dove è in corso di svolgimento l’ultima tappa stagionale di Coppa del Mondo di short track, conquistando la seconda vittoria della carriera nei 500 metri, la seconda consecutiva nel giro di una settimana dopo quella di Dresda.

Con il crono di 43″942, l’azzurra ha preceduto in finale la polacca Natalia Maliszewska per soli 24 millesimi, mentre sul podio è salita anche la canadese Kim Boutin. Quarta posizione invece per l’olandese Lara van Ruijven.

La portacolori del Bel Paese ha costruito il successo grazie ad una partenza a razzo: scattata dalla seconda casella in virtù dei tempi delle semifinali, l’italiana prendeva subito la testa della gara. Martina era poi abile nel rintuzzare con esperienza i tentativi di attacco della Boutin e poi della van Ruijven, prima di arginare il tentativo di rimonta della Maliszewska con una convincente spaccata all’arrivo.

In precedenza l’azzurra era giunta seconda nella prima semifinale alle spalle di van Ruijven, così come era stata preceduta da Maliszewska nell’ultima batteria dei quarti. E’ nell’atto conclusivo che la valtellinese ha trovato il guizzo per portare a casa una vittoria fondamentale per tutto il movimento tricolore, soprattutto perché ottenuta davanti al proprio pubblico.

Valcepina, in vista della seconda gara sulla distanza dei 500 metri che si disputerà domani, è terza nella classifica di specialità con 31313 punti, appena dietro van Ruijven (31785), mentre Maliszewska si è già aggiudicata il trofeo con una giornata d’anticipo grazie ai suoi 45920.

Foto: Renzo Brico