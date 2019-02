Serie B oggi (3 febbraio), orari delle partite e come vederle in tv e streaming. Il programma completo

Oggi domenica 3 febbraio si disputeranno tre partite valide per la 22^ giornata della Serie B 2019 di calcio. Alle ore 15.00 il Crotone ospiterà il Livorno e in contemporanea il Venezia farà visita al Benevento, alle ore 21.00 invece la sfida di cartello tra il Pescara e il Brescia. La Leonessa, seconda in classifica, affronterà la quarta in uno scontro fondamentale in ottica promozione in Serie A mentre Crotone-Livorno sarà cruciale per la permanenza in cadetteria.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le partite di oggi (domenica 3 febbraio) valide per la 22^ giornata di Serie B. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming su DAZN.

SERIE B OGGI (3 FEBBRAIO): PROGRAMMA E ORARI DELLE PARTITE

DOMENICA 3 FEBBRAIO:

15.00 Crotone-Livorno

15.00 Benevento-Venezia

21.00 Pescara-Brescia

SERIE B: COME VEDERE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING

Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming su DAZN.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Gandolfo Cannatella / Shutterstock.com