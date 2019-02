Rugby a 7 femminile, World Series Sydney 2018: tris della Nuova Zelanda, prenotati i quattro posti per Tokyo 2020

Conclusa a Sydney, in Australia, la terza tappa delle sei in programma delle World Series di rugby a 7 femminile, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Ancora un successo della Nuova Zelanda che praticamente è già a Tokyo 2020. Vantaggio cospicuo sulle inseguitrici, a metà percorso, anche per USA, Canada ed Australia.

Finalissima

Nuova Zelanda-Australia 34-10

Finale 3° posto

USA-Irlanda 26-10

Finale 5° posto

Canda-Francia 19-17

Finale 7° posto

Russia-Spagna 34-5

Semifinali

Nuova Zelanda-USA 29-5

Irlanda-Australia 12-24

Semifinali 5° posto

Canada-Russia 12-5

Spagna-Francia 12-19

Classifica

Nuova Zelanda 60

USA 48

Canada 46

Australia 46

Francia 32

Irlanda 30

Russia 28

Inghilterra 19

Spagna 13

Fiji 9

Cina 8

Kenya (solo nella tappa di Dubai) 1

Papua Nuova Guinea (solo nella tappa di Sydney) 1

Messico (solo nella tappa di Glendale) 1