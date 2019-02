Barcellona-Real Madrid, Coppa del Re 2019: data, programma, orari e tv. Semifinali andata e ritorno

Real Madrid e Barcellona si affronteranno nelle semifinali della Coppa del Re, la Coppa Nazionale di Spagna. Il Clasico andrà in scena in andata e ritorno con due sfide pirotecniche nel mese di febbraio che definiranno chi accederà all’atto conclusivo della competizione: fuochi d’artificio tra i Campioni d’Europa e i blaugrana guidati da Lionel Messi, i blancos non stanno affrontando una buona stagione e sono in difficoltà in campionato dove invece i catalani volano ma nel big match più sentito di Spagna ne vedremo davvero delle belle.

La partita d’andata si giocherà mercoledì 6 febbraio al Camp Nou, Messi e compagni giocheranno di fronte al proprio pubblico e cercheranno di ottenere un risultato favorevole in vista dell’incontro di ritorno in programma invece il 27 febbraio al Santiago Bernabeu, quando sarà già ripartita la Champions League. Di seguito il calendario completo, le date il programma dettagliato e tutti gli orari di Barcellona-Real Madrid, semifinale della Coppa del Re 2019 di calcio. Entrambi gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming su DAZN.

BARCELLONA-REAL MADRID, SEMIFINALE COPPA DEL RE: DATE, PROGRAMMA E ORARI

MERCOLEDI’ 6 FEBBRAIO:

21.00 Semifinale d’andata, Barcellona-Real Madrid

MERCOLEDI’ 27 FEBBRAIO:

Orario da definire Semifinale di ritorno, Barcellona-Real Madrid

BARCELLONA-REAL MADRID, COME VEDERE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING:

Entrambi gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming su DAZN.

Foto: Christian Bertrand / Shutterstock.com