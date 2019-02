Serie A, Juventus-Frosinone 3-0: Dybala, Bonucci e Ronaldo dominano la scena, bianconeri pronti per Madrid

Foto LaPresse - Fabio Ferrari 15 Febbraio 2019 Torino, Italia Sport Calcio Juventus Fc vs Frosinone - Campionato di calcio Serie A TIM 2018/2019 - Allianz Stadium. Nella foto:Dybala Paulo Exequiel (Juventus F.C.); esulta dopo rete 1-0 Photo LaPresse - Fabio Ferrari February 15, 2019 Turin, Italy sport soccer Juventus Fc vs Frosinone - Italian Football Championship League A TIM 2018/2019 - Allianz Stadium. In the pic:Dybala Paulo Exequiel (Juventus F.C.); celebrates after goal

La Juventus vince in assoluta scioltezza per 3-0 contro il Frosinone il primo anticipo della 24esima giornata della Serie A 2018/19. All’Allianz Stadium i bianconeri regolano la neopromossa sprecando pochissime energie in vista dell’andata degli ottavi di finale di Champions League di mercoledì al Wanda Metropolitano contro l’Atletico Madrid. E, come se non bastasse, si regala conferme importanti. La condizione è decisamente migliorata, gli infortunati stanno recuperando e anche alcuni giocatori messi in discussione hanno risposto presente. Dall’altra parte i laziali non hanno potuto nulla contro i campioni d’Italia, giocando un match serio e attento, ma nel quale non ha mai dato l’impressione di poter fare male agli avversari.

La Juventus scende in campo con una novità: la coppia di centrali difensivi vede sia Giorgio Chiellni che Leonardo Bonucci. Evidentemente mister Max Allegri decide di concedergli minuti importanti in vista del match di Madrid di mercoledì. Discorso simile anche per Paulo Dybala che, dopo le panchine con Parma e Sassuolo, torna tra i titolari. E la Joya ripaga subito la fiducia, con il gol del vantaggio dopo appena sei giri di lancette. I bianconeri recuperano palla e spingono in avanti. Cristiano Ronaldo dalla destra serve l’accorrente argentino che, dai 20 metri, controlla e lascia partire un sinistro all’incrocio dei pali davvero da applausi. I padroni di casa continuano a spingere per chiudere i conti, e al 17’pt vanno al raddoppio. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo Mario Mandzukic ci prova di testa, Marco Sportiello risponde, ma sulla ribattuta Bonucci anticipa Sami Khedira e, praticamente sulla linea, deposita in rete il 2-0.

La sfida prosegue con lo stesso canovaccio, ovvero con la Juventus in controllo, ed a caccia del terzo gol. Cristiano Ronaldo e Joao Cancelo ci provano in diverse occasioni, ma il fortino gialloblù tiene bene. Sul finale, poi, è Camillo Ciano a spaventare i bianconeri con una punizione dal limite al 47’pt. La sua conclusione sfiora l’incrocio dei pali, e manda i titoli di coda al primo tempo.

Si attende una risposta veemente dei frusinati ad inizio ripresa, ma è ancora la Juventus a premere. I campioni d’Italia continuano a macinare gioco e riescono a chiudere i conti. Il 3-0, del solito Cristiano Ronaldo (giunto a 19 reti in campionato) arriva puntuale al minuto 63. Bella azione sulla destra di Cancelo, la palla arriva nel cuore dell’area al portoghese che non se lo fa ripetere due volte e supera Sportiello con un rasoterra inesorabile. Il match dell’Allianz, sostanzialmente, si chiude qui. Il Frosinone prova qualche sortita, invano, mentre Max Allegri regala qualche minuto di riposo ai suoi titolari, tra i quali anche Cristiano Ronaldo.

Tutto facile, dunque, per la Juventus, che va a dormire con un sontuoso +14 sul Napoli. Lo Scudetto è ormai cosa fatta, e siamo solamente a metà febbraio. A questo punto per i sette volte campioni d’Italia il mirino sarà puntato verso la Champions League. Per il Frosinone è in arrivo una serie di scontri diretti che dirà molto riguardo al loro futuro. La salvezza è ancora lontana, ma non certo impossibile.

Foto: LaPresse