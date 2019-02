Serie A calcio, il calendario e gli orari di oggi (24 febbraio): come vedere le partite in tv e streaming su Sky e DAZN

Il 25° turno del campionato di Serie A 2018-2019 prosegue quest’oggi, domenica 24 febbraio, con lo svolgimento di sei partite a partire dalle ore 12.30 per finire alle 20.30 con il posticipo di Firenze. Il programma odierno si apre a Genova per il lunch match tra Sampdoria e Cagliari, con i padroni di casa in flessione ed i sardi rilassati dopo l’ultimo successo casalingo, e continua alle ore 15.00 con il trittico di sfide Bologna-Juventus, Sassuolo-Spal e Chievo-Genoa. Nel tardo pomeriggio andrà in scena la promettente sfida tra Parma e Napoli (ore 18.00 al Tardini), mentre alle 20.30 prenderà il via il big match della giornata con la Fiorentina che ospita l’Inter in una partita dal sapore europeo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le partite odierne della 25esima giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. Gli incontri saranno trasmessi in diretta da Sky e Dazn come indicato nell’elenco sottostante.

DOMENICA 24 FEBBRAIO

ore 12.30 Sampdoria-Cagliari (Dazn)

ore 15.00 Bologna-Juventus (Sky Sport Serie A)

ore 15.00 Chievo-Genoa (Sky Sport, ch.253)

ore 15.00 Sassuolo-Spal (Dazn)

ore 18.00 Parma-Napoli (Sky Sport Serie A)

ore 20.30 Fiorentina-Inter (Sky Sport 1 e Sky Sport Serie A)

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Fabrizio Andrea Bertani / Shutterstock.com