Salto con gli sci oggi, Team Event maschile Mondiali 2019 (24 febbraio): orario d’inizio e come vedere la gara in tv

Dopo l’assegnazione del primo titolo iridato nella gara individuale dal trampolino grande di Innsbruck, il Campionato del Mondo 2019 di salto con gli sci continua quest’oggi con la gara a squadre maschile in programma a partire dalle ore 14.45. Si preannuncia una competizione molto equilibrata e aperta anche ad un risultato a sorpresa, considerando la presenza di almeno cinque squadre in lizza per il podio e per il successo iridato. La favorita principale per il Team Event maschile è la Germania del neo campione del mondo Markus Eisenbichler, ma gli avversari non mancheranno di certo con le varie Polonia, Austria, Giappone e Norvegia che possono sognare in grande. Ai nastri di partenza della gara a squadre 12 Nazionali, tra cui non figura il nome dell’Italia (presente in Austria solo con Insam e Colloredo al maschile).

La gara a squadre iridata di Innsbruck comincerà alle ore 14.45 con il primo round e verrà trasmessa in diretta tv su Eurosport ed in diretta streaming su Eurosport Player, mentre OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale con aggiornamenti in tempo reale.

Domenica 24 febbraio

14.45 Team Event HS130 maschile (diretta su Eurosport)

Credits: Marcin Kadziolka / Shutterstock