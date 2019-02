Sci alpino, Gigante Bansko 2019: orario d’inizio e come vederla in tv. I pettorali e la startlist

Oggi si disputerà il gigante maschile di Banko, gara valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Si chiude il lungo weekend della Coppa del Mondo di sci alpino a Bansko e Crans-Montana. Dopo la cancellazione del superG si dovrebbe tornare a gareggiare in Bulgaria, dove in programma oggi c’è un gigante con l’acceso duello tra Marcel Hirscher ed Henrik Kristoffersen e con Alexis Pinturault come terzo incomodo. L’Italia si affida in particolar modo a Manfred Moelgg, Luca De Aliprandini e Riccardo Tonetti che inseguiranno un piazzamento tra i migliori 10.

Di seguito la startlist, i pettorali di partenza, il calendario completo e il programma dettagliato del gigante maschile di Bansko 2019, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino.

STARTLIST E PETTORALI PARTENZA GIGANTE MASCHILE BANSKO 2019:

1 191750 FANARA Thomas 1981 FRA Fischer

2 53831 HIRSCHER Marcel 1989 AUT Atomic

3 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO Rossignol

4 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol

5 501324 OLSSON Matts 1988 SWE Head

6 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Rossignol

7 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head

8 54063 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic

9 421669 NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian 1987 NOR Rossignol

10 990116 de ALIPRANDINI Luca 1990 ITA Salomon

11 531799 FORD Tommy 1989 USA Head

12 534562 LIGETY Ted 1984 USA Head

13 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA Salomon

14 194495 FAIVRE Mathieu 1992 FRA Head

15 292491 MOELGG Manfred 1982 ITA Fischer

break

16 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Head

17 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI Dynastar

18 511638 TUMLER Thomas 1989 SUI Fischer

19 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

20 291318 TONETTI Riccardo 1989 ITA Blizzard

21 202597 SCHMID Alexander 1994 GER Head

22 422278 WINDINGSTAD Rasmus 1993 NOR Rossignol

break

23 54027 BRENNSTEINER Stefan 1991 AUT Fischer

24 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic

25 103729 READ Erik 1991 CAN Fischer

26 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Rossignol

27 511741 ZURBRIGGEN Elia 1990 SUI Voelkl

28 54031 LEITINGER Roland 1991 AUT Fischer

29 103865 PHILP Trevor 1992 CAN Rossignol

30 202462 DOPFER Fritz 1987 GER Nordica

break

31 54093 STROLZ Johannes 1992 AUT Head

32 6530500 McLAUGHLIN Brian 1993 USA Head

33 60261 MAES Sam 1998 BEL Rossignol

34 481327 TRIKHICHEV Pavel 1992 RUS Rossignol

35 54104 WALCH Magnus 1992 AUT Rossignol

36 6291430 MAURBERGER Simon 1995 ITA Blizzard

37 990051 BOSCA Giulio Giovanni 1990 ITA Blizzard

38 54144 MEIER Daniel 1993 AUT Rossignol

39 561322 HADALIN Stefan 1995 SLO Rossignol

40 410364 FEASEY Willis 1992 NZL

41 422073 NETELAND Bjoernar 1991 NOR Fischer

42 422469 SOLHEIM Fabian Wilkens 1996 NOR Rossignol

43 290095 BALLERIN Andrea 1989 ITA Fischer

44 221213 RAPOSO Charlie 1996 GBR Rossignol

45 511867 NOGER Cedric 1992 SUI Nordica

46 202265 STAUBITZER Benedikt 1990 GER Blizzard

47 6530486 KRAUSE Nicholas 1993 USA Head

48 194935 FAVROT Thibaut 1994 FRA Dynastar

49 700879 ZAMPA Andreas 1993 SVK Salomon

50 400237 MEINERS Maarten 1992 NED Rossignol

51 180732 NIEMELA Arttu 1994 FIN Augment

52 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR Rossignol

53 180666 TORSTI Samu 1991 FIN Nordica

54 501898 ROENNGREN Mattias 1993 SWE Head

55 54359 FEURSTEIN Patrick 1996 AUT Rossignol

56 481103 ANDRIENKO Aleksander 1990 RUS Rossignol

57 92720 POPOV Albert 1997 BUL Head

58 990048 BORSOTTI Giovanni 1990 ITA Salomon

59 303097 ISHII Tomoya 1989 JPN Fischer

60 202765 NORYS Frederik 1996 GER

61 202451 STRASSER Linus 1992 GER Rossignol

62 304139 SHIN Masanori 1993 JPN

63 92721 TODOROV Yoan 1997 BUL Head

64 230651 ANTONIOU Ioannis 1995 GRE

GIGANTE MASCHILE BANSKO: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

DOMENICA 24 FEBBRAIO:

09.30 Prima manche

12.30 Seconda manche

GIGANTE MASCHILE BANSKO: COME VEDERE LA GARA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su RaiSport ed Eurosport.

Diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Stefan Holm / Shutterstock.com