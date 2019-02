Serie A calcio, chi gioca oggi? Il programma e gli orari delle partite. Come vederle in tv e streaming

Si conclude oggi, domenica 24 febbraio, il fine settimana dedicato alla 25a giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di calcio. Dopo gli anticipi di venerdì e sabato e in attesa della comunicazione circa la data di recupero della sfida tra Lazio e Udinese, in campo oggi soltanto sei partite.

Si comincia alle ore 12.30 con la sfida tra Sampdoria e Cagliari. La formazione di Giampaolo cercherà il riscatto dopo la sconfitta contro l’Inter, mentre gli uomini di Maran vorranno conquistare punti preziosi per aumentare il margine rispetto alla zona retrocessione. Tre le partite in programma alle ore 15.00. Il Bologna di Mihajlovic accoglierà la Juventus in un altro impegno decisamente complesso dopo la trasferta contro la Roma. Sassuolo-SPAL e Chievo-Genoa saranno invece da seguire con attenzione per la lotta salvezza. Il Napoli cercherà di tornare al successo a Parma dopo due pareggi a reti inviolate consecutivi alle ore 18.00, mentre l’atteso posticipo delle ore 20.30 tra Fiorentina e Inter chiuderà la giornata.

Le partite della 25a giornata della Serie A 2018-2019 andranno in onda su Sky e DAZN secondo la consueta ripartizione. Questa settimana in diretta streaming su DAZN saranno trasmesse Sampdoria-Cagliari e Sassuolo-SPAL. Di seguito il programma completo.

DOMENICA 24 FEBBRAIO

ore 12.30 Sampdoria-Cagliari

diretta streaming su DAZN

ore 15.00 Sassuolo-SPAL

diretta streaming su DAZN

ore 15.00 Chievo-Genoa

diretta tv su Sky Sport, diretta streaming su Sky Go

ore 15.00 Bologna-Juventus

diretta tv su Sky Sport Serie A (canale 202), diretta streaming su Sky Go

ore 18.00 Parma-Napoli

diretta tv su Sky Sport Serie A (canale 202), diretta streaming su Sky Go

ore 20.30 Fiorentina-Inter

diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), diretta streaming su Sky Go

