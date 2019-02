Semifinali Coppa Italia volley femminile: Novara-Busto e Conegliano-Scandicci. Programma, orari e tv

L’AGSM Forum di Verona è pronto per ospitare la Final Four della Coppa Italia 2019 di volley femminile nel weekend del 2-3 febbraio. Ci aspettano due giorni di grande pallavolo con le migliori quattro squadre della Serie A1 pronte a sfidarsi per alzare al cielo il prestigioso trofeo: ne vedremo davvero delle belle in un fine settimana particolarmente emozionante e intenso dove potrebbe regnare l’equilibrio.

Novara affronterà Busto Arsizio nella semifinale che sembra meno equilibrata, le piemontesi detentrici del trofeo si trovano al comando della classifica in campionato e incrociano le Farfalle desiderose di piazzare il colpaccio: Paola Egonu e compagne partiranno con i favori del pronostico ma non dovranno sottovalutare le ragazze di Marco Mencarelli. Super sfida invece tra l’altra capolista Conegliano e Scandicci che insegue a un solo punto di distacco: le Campionesse d’Italia sono pronte a una battaglia contro le solide toscane.

Di seguito il tabellone, il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari della Final Four della Coppa Italia 2019 di volley femminile. Le partite saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

TABELLONE COPPA ITALIA VOLLEY FEMMINILE 2019:

Novara vs Busto Arsizio

Conegliano vs Scandicci

CALENDARIO FINAL FOUR COPPA ITALIA VOLLEY FEMMINILE 2019:

SABATO 2 FEBBRAIO:

18.00 Semifinale 1: Igor Gorgonzola Novara vs Unet E-Work Busto Arsizio

20.30 Semifinale 2: Savino Del Bene Scandicci vs Imoco Volley Conegliano

DOMENICA 3 FEBBRAIO:

18.00 Finale Coppa Italia 2019 volley femminile

COME VEDERE LA FINAL FOUR DI COPPA ITALIA:

