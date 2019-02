Rugby, Sei Nazioni 2019: perché Scozia-Italia è già decisiva per evitare il cucchiaio di legno

È soltanto la prima partita, ma può e deve essere già decisiva. Domani pomeriggio in terra scozzese, nello spettacolare scenario di Murrayfield, arriva l’esordio per quanto riguarda la Nazionale italiana di rugby nel Sei Nazioni 2019: gli azzurri sfidano la Scozia nella prima giornata del torneo. Già un match fondamentale per entrambe le compagini, ma soprattutto per Parisse e compagni che vogliono andare a caccia del colpo grosso.

La vittoria manca all’Italia da addirittura tre edizioni del torneo: l’ultimo trionfo fu proprio quello a domicilio in Scozia nel 2015. Poi solo sconfitte e cucchiai di legno a ripetizione: serve assolutamente una svolta e potrebbe arrivare proprio in questa occasione. Il XV di Towsend, guidato dal pubblico di casa, appare comunque nettamente favorito, ma ci sono degli spiragli di luce per gli italiani.

La Nazionale scozzese è forse quella più alla portata per la banda tricolore: anche se il ranking mondiale recita settima posizione per Laidlaw e compagni (Italia addirittura quindicesima), gli azzurri hanno dimostrato spesso e volentieri di giocarsela alla pari. Non ultima la sfida dell’Olimpico in chiusura di programma lo scorso anno, con gli ospiti che la spuntarono praticamente allo scadere per 29-27, una beffa finale per O’Shea e i suoi ragazzi. C’è la voglia di partire a tutta nel torneo: i tanti infortuni negli ultimi mesi hanno forse limitato la rosa azzurra che, con il passare delle settimane, potrebbe andare in crisi a livello fisico. All’esordio non si potrà risentire di questo problema e allora se battaglia dovrà essere lo sarà fino all’80’.

Foto: Luigi Mariani-LPS