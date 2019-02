Sei Nazioni Under20 2019: i convocati dell’Italia per le ultime due sfide. Fabio Roselli chiama 24 azzurrini

Ufficializzata da parte del responsabile tecnico Fabio Roselli la lista da cui usciranno i nomi degli atleti dell’Italia del rugby che scenderanno in campo nelle ultime due gare del Sei Nazioni Under 20: sono 24 gli azzurrini prescelti per le sfide in Inghilterra e a Biella contro la Francia. Il ritiro inizierà domenica 3 marzo a Montichiari.

Queste le dichiarazioni di Fabio Roselli al sito federale: “Abbiamo un gruppo molto giovane con soli 4 “superstiti” del 6 Nazioni dello scorso anno, fattore che evidenzia il nostro lavoro con un mirino puntato sia sul presente ma, soprattutto, sul futuro. In queste ultime due partite altri giocatori avranno l’opportunità per mettersi in mostra e confrontarsi a livello internazionale per cercare di costruire un gruppo solido che possa arrivare al Mondiale con una confidenza maggiore. Contro Inghilterra e Francia ci aspettano due partite diverse ma entrambe contro avversari di altissimo livello. I ragazzi sanno quali sono i punti dove bisogna lavorare più duramente e sono sicuro che arriveremo a giocare gli ultimi due match con maggiore consapevolezza“.

Di seguito l’elenco completo dei 24 azzurrini convocati:

Piloni

Filippo ALONGI (I Titani)

Lorenzo MICHELINI (Biella Rugby)

Matteo NOCERA (Fiamme Oro Rugby)

Tallonatori

Marco BONANNI (Florentia Rugby)

Matteo DRUDI (Frascati Rugby Club)

Andrej MARINELLO (Ruggers Tarvisium)

Seconde Linee

Marco BUTTURINI (Modena Rugby 1965)

Thomas PAROLO (FEMI-CZ Rovigo)

Nicolae Cristian STOIAN (Rugby Anzio)

Flanker/n.8

Andrea CHIANUCCI (Toscana Aeroporti I Medicei)

Mirco FINOTTO (Mogliano Rugby 1969)

Davide GOLDIN (Argos Petrarca Rugby)

Antoine KOFFI (Kawasaki Robot Calvisano)

Davide RUGGERI (Rugby Como) – capitano

Mediani di mischia

Lorenzo CITTON (Valsugana Rugby Padova)

Gianmarco PIVA (FEMI-CZ Rovigo)

Mediani di Apertura

Giacomo DA RE (Mogliano Rugby 1969)

Paolo GARBISI (Mogliano Rugby 1969)

Centri

Damiano MAZZA (Kawasaki Robot Calvisano)

Federico MORI (Rugby Etruschi Livorno)

Matteo MOSCARDI (FEMI-CZ Rovigo)

Ali/Estremi

Cristian LAI (7 Fradis Rugby)

Michael MBA (Rugby Casale)

Michele PERUZZO (Valsugana Rugby Padova)

Foto: Alessio Tarpini LPS