Sei Nazioni 2019 oggi (2 febbraio): il programma e gli orari delle partite. Come vederle in tv e streaming

Finalmente è il giorno dell’esordio: entra in campo la Nazionale italiana di rugby in questa prima giornata del Sei Nazioni 2019. Due i match di oggi: oltre alla sfida tra gli azzurri e la Scozia a Murrayfield va in scena anche lo spettacolare incontro tra Irlanda ed Inghilterra a Dublino.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutte le date e gli orari di questo sabato 2 febbraio dedicato Sei Nazioni 2019 di rugby.Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv su DMAX, in diretta streaming sul sito di DMAX e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

Prima giornata Sei Nazioni 2019

SABATO 2 FEBBRAIO

15.00 Scozia vs Italia

17.45 Irlanda vs Inghilterra

gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Carozza