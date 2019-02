Calendario Serie A calcio oggi (2 febbraio), orario delle partite e come vederle in tv e streaming su Sky e DAZN

Oggi (sabato 2 febbraio) si svolgeranno tre partite valide per la 22ma giornata della Serie A di calcio. Ad aprire questo turno di campionato ci sarà la sfida delle 15.00 tra Empoli e Chievo, un importante scontro diretto per la salvezza.

Alle 18.00 al San Paolo il Napoli affronterà la Sampdoria. I partenopei devono riscattare il doppio deludente confronto con il Milan, con un pareggio in campionato e poi l’eliminazione in Coppa Italia. Dall’altra parte i blucerchiati, trascinati da uno scatenato Fabio Quagliarella, proveranno l’impresa per restare in zona Champions. Alle 20.30 la capolista Juventus ospiterà invece il Parma. I bianconeri, dopo la pesante sconfitta contro l’Atalanta per 3-0 in Coppa Italia, vorranno subito reagire e proseguire la propria marcia trionfale in Serie A.

Di seguito il calendario completo delle partite odierne di Serie A, con gli orari di tutte le sfide e come vederle in diretta tv su Sky e in diretta streaming su DAZN.

Sabato 2 febbraio

15.00 Empoli-Chievo Sky

18.00 Napoli-Sampdoria Sky

20.30 Juventus-Parma DAZN

