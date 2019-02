Irlanda-Inghilterra rugby, Sei Nazioni 2019: orario d’inizio e come vederla in tv

Partenza col botto per quanto riguarda il Sei Nazioni 2019: nella prima giornata c’è già lo scontro diretto che molto probabilmente potrebbe decidere questa edizione, si sfidano le due grandi favorite del torneo. All’Aviva Stadium di Dublino in campo Irlanda ed Inghilterra, le grandi rivali in queste ultime stagioni. Andiamo a scoprire il programma, l’orario d’inizio e come seguire la partita in TV.

Prima giornata Sei Nazioni 2019

Sabato 2 febbraio

Ore 17.45

Aviva Stadium Dublino

Irlanda v Inghilterra

Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv su DMAX, in diretta streaming sul sito di DMAX e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

