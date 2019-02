Sei Nazioni 2019, Italia-Irlanda 16-26. Buona prova degli azzurri, ma nella ripresa gli ospiti ribaltano la gara

La terza giornata del Sei Nazioni di rugby ci mostra una bella Italia, ma a Roma passa l’Irlanda, che si impone per 16-26 dopo aver chiuso la prima frazione sotto 16-12. Per gli ospiti arriva anche il punto di bonus offensivo, mentre la nostra Nazionale, che marca due mete, fallisce nel finale l’opportunità per conquistare almeno il bonus difensivo.

Nel primo tempo l’Irlanda inizia spingendo e la pressione ospite viene premiata all’11’ quando Roux sfonda e Sexton dalla piazzola firma lo 0-7. L’Italia si desta e si porta nei 22 avversari: un primo calcio tentato da Allan al 16′ è largo, ma lo stesso azzurro si fa perdonare da posizione decisamente più favorevole al 20′ per il 3-7. Non c’è tempo per esultare però, perché l’Italia pasticcia in ripartenza e Stockdale al 21′ può scappare in meta. Non c’è conversione e si resta sul 3-12. La seconda parte della prima frazione però è tutta di marca azzurra: Allan accorcia su piazzato al 26′, ma l’onda italiana non si ferma e sfonda con Padovani al 33′. Allan manca i due punti aggiuntivi e così l’Italia resta sotto nello score. Il momentum italiano, tanto caro a O’Shea, non si esaurisce e così al 39′ Morisi buca ancora la diga irlandese: Allan non trova i pali e si va al riposo sul 16-12 per gli azzurri.

Nella ripresa gli ospiti rientrano più decisi e tornano a condurre: al 51′ Earls corona una lunga azione offensiva irlandese e trova la meta, converte Murray per il 16-19. La spinta irlandese non accenna a diminuire, ma l’Italia non demorde e resiste in difesa, entrando nell’ultimo quarto di gara sotto di tre. Al 67′ però l’Irlanda riesce a trovare il varco buono, andando in meta con Murray, centrando anche il punto di bonus offensivo. Lo stesso Murray centra i pali per la conversione e porta il punteggio sul 16-26. L’Italia cerca di reagire subito ma perde una touche importante che fa perdere metri preziosi ai nostri ragazzi. Gli azzurri risalgono il campo ma si fermano a pochi metri dalla meta che avrebbe dato loro il bonus difensivo: l’Irlanda si salva e ci ricaccia indietro. A tempo scaduto McKinley fallisce il piazzato che ci avrebbe dato il punto di bonus offensivo: finisce 16-26, gli ospiti vanno via da Roma con cinque punti.

roberto.santangelo@oasport.it

Foto: Luigi Mariani LPS