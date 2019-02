Sei Nazioni 2019, Conor O’Shea: “Orgoglioso di questo gruppo”. Leonardo Ghiraldini: “Avversario di grande livello”

Nella terza giornata del Sei nazioni di rugby l’Italia ha ceduto a Roma al cospetto dell’Irlanda per 16-26, al termine di una gara che gli azzurri hanno giocato per larghi tratti alla pari con i più quotati avversari. A fine gara al sito federale hanno parlato il CT della nostra Nazionale Conor O’Shea, ed il nostro capitano odierno, Leonardo Ghiraldini.

Soddisfatto comunque il CT degli azzurri Conor O’Shea: “Come ho detto al termine della partita sono orgoglioso di questo gruppo al termine di una partita come questa. Abbiamo una grande sfida davanti a noi, dobbiamo continuare a lavorare abituandoci a giocare in questo modo e su questo livello. Se continuiamo a giocare prestazioni di livello, i risultati arriveranno. Ho visto una squadra in campo che purtroppo ha commesso errori su alcune cose che potevamo controllare, come la meta subita da Jacob Stockdale nel primo tempo. Davanti a noi ora abbiamo una sfida non facile contro l’Inghilterra, ma stiamo crescendo e dobbiamo giocare sempre su questo livello lavorando sulle cose che possiamo controllare“.

Capitan Leonardo Ghiraldini analizza la gara indicando cosa ha fatto la differenza: “Credo che una delle chiavi della partita siano stati i calci di punizione subiti nella ripresa nel loro metà campo. Abbiamo dimostrato che quando abbiamo il pallone veloce abbiamo delle qualità importanti, ed oggi lo abbiamo dimostrato rendendoci pericolosi in più occasioni. Davanti a noi c’era un avversario di grande livello, spesso alcune situazioni con alcuni errori non sono solo demerito nostro ma anche e soprattutto merito della squadra che avevamo davanti. Credo sia una partita che si sia giocata su alcuni dettagli, anche alla fine eravamo pronti per contrattaccare ancora nonostante fossimo sotto nel punteggio“.

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lorenzo Di Cola