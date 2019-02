Sci nordico, Mondiali Seefeld 2019: blitz antidoping, arrestati atleti di Austria, Estonia e Kazakistan

La polizia austriaca, in collaborazione con quella tedesca, ha realizzato un blitz antidoping a Seefeld, sede dei Mondiali di sci nordico: nella località austriaca, secondo quanto si apprende ci sarebbero stati nove arresti, dei quali ben cinque riguarderebbero atleti delle Nazionali di Austria, Estonia e Kazakistan.

Non sarebbe solo Seefeld la località interessata dal blitz, ma operazioni di polizia si sarebbero svolte anche ad Erfurt, cittadina tedesca. Queste notizie giungono proprio mentre è in corso la 15 km tc maschile iridata di sci di fondo, e già diversi atleti annunciati al via non sono partiti.

Naturalmente potrebbe non esserci alcun collegamento tra i due avvenimenti, ma è un dato di fatto che non abbiano preso parte alla competizione gli estoni Andreas Veerpalu e Karel Tammjarv, l’austriaco Max Hauke ed il kazako Alexey Poltoranin, uno dei papabili anche per un piazzamento tra i primi della graduatoria.

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: marco scisetti shutterstock