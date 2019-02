Sci di fondo, Mondiali Seefeld 2019: nella 15 km tc maschile trionfa Martin Johnsrud Sundby, beffato Alexander Bessmertnykh. 20° Francesco De Fabiani

Si è appena conclusa la 15 km tc maschile valida per i Mondiali di sci di fondo: a Seefeld, in Austria, si è gareggiato in una giornata surreale, con temperature molto alte e, soprattutto, con le notizie che arrivavano circa un blitz antidoping della polizia che ha portato all’arresto di cinque atleti.

Tornando alla cronaca della gara, vittoria in rimonta per il norvegese Martin Johnsrud Sundby, che beffa il russo Alexander Bessmertnykh, all’argento, ed il finlandese Iivo Niskanen, di bronzo. Gli italiani: 20° Francesco De Fabiani, 53° Maicol Rastelli, 57° Stefan Zelger.

La sfida per il successo si trasforma quasi subito in un duello tra atleti russi e norvegesi: a metà del primo giro, dopo 3.75 km, il russo Alexander Bolshunov precede di 2″3 il norvegese Emil Iversen, di 2″4 l’altro russo Alexander Bessmertnykh, e di 3″1 l’altro norvegese Didrik. Italiani subito indietro con Francesco De Fabiani 28° a 29″7, Stefan Zelger 40° a 46″6 3 Maicol Rastelli 54° a 53″6.

A metà gara (7.5 km) doppietta russa con Bessmertnykh davanti a Bolshunov di 11″4, ed agli scandinavi Toenseth, terzo a 11″9, e Martin Sundby, quarto a 18″3, appena davanti al finlandese Iivo Niskanen, quinto a 18″5. Risale in 21ma posizione De Fabiani, mentre Rastelli passa in 46ma piazza, scavalcando Stefan Zelger, 50°.

Dopo 11.25 km il russo Bessmertnykh vede ridursi a 2″2 il margine su Toenseth, mentre Sundby passa a 6″6. Provano una disperata rimonta per il podio Niskanen ed il russo Andrey Larkov, quarti a pari merito a 12″9. Tiene la 21ma piazza Francesco De Fabiani, mentre arretrano gli altri italiani, con Rastelli 55° davanti a Zelger.

All’arrivo corona la sua rimonta il norvegese Sundby, che chiude in 38’22″6, battendo per appena 2″9 il russo Bessmertnykh, mentre per il terzo gradino del podio la spunta il finlandese Niskanen, con un ritardo di 20″4, appena davanti al russo Andrey Larkov, quarto a 22″8, infine è quinto il norvegese Didrik Toenseth a 24″3. Gli italiani: centra la top 20 De Fabiani, chiudendo proprio 20° a 1’57″7, mentre fanno decisamente peggio Rastelli, 53° a 4’11″9, e Zelger, 57° a 4’34″3.

Foto: Valerio Origo