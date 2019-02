Sci nordico, Mondiali 2019: debutta la prova a squadre di salto femminile, scelto il quartetto dell’Italia

Per la prima volta nella storia si disputerà la prova a squadre femminile di salto con gli sci ai Mondiali di sci nordico. A Seefeld (Austria) andrà in scena la gara dal trampolino HS109, l’appuntamento storico è previsto per martedì 26 febbraio (ore 16.15) e l’Italia sarà rappresentata da un quartetto che guarda al futuro. L’esperta Elena Runggaldier, argento iridato nel 2011, sarà affiancata dalla 19enne Lara Malsiner sempre più vicina alle big in Coppa del Mondo, dalla sedicenne Giada Tomaselli all’esordio assoluto e da Veronica Gianmoena, 24enne che si sta facendo apprezzare in Fis Cup.

ITALIA PER LA PROVA A SQUADRE DEI MONDIALI DI SALTO CON GLI SCI:

Elena Runggaldier, Lara Malsiner, Giada Tomaselli, Veronica Gianmoena

Foto: pagina Facebook Lara Malsiner