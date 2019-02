Sci freestyle, Coppa del Mondo skicross 2019: Naeslund e Chapuis in trionfo a Feldberg

(From left) Swiss skier Fanny Smith, silver; Swedish Sandra Naeslund, gold; and French Ophelie David, bronze, celebrate after the Women's Ski Cross final as part of Sierra Nevada 2017 FIS Snowboard and Freestyle Ski World Championship, in Granada, southern Spain, 18 March 2017. EFE/Miguel Angel Molina

Gara-2 in quel di Feldberg: in terra tedesca è andata in scena la prova riguardante la Coppa del Mondo di sci freestyle, nello specifico di skicross. Si è tornati in gara dopo ieri, c’era stata una lunga pausa visto l’appuntamento iridato delle scorse settimane.

UOMINI – Torna alla vittoria, ad un mese di distanza dal successo di Idre, il transalpino Jean-Frédéric Chapuis. Battuti nell’ultimo tratto i due elvetici Romain Detraz e il vincitore a sorpresa di ieri Ryan Regez. Nella top-5 anche l’austriaco Robert Winkler ed il teutonico Florian Wilmsmann, in piazza d’onore ieri. Fuori in qualifica tutti gli italiani. Dopo otto gare su undici in chiave sfera di cristallo resta al comando il francese Bastien Midol.

DONNE – Back-to-back per la svedese Sandra Näslund. Strepitosa dominatrice in terra tedesca la detentrice della sfera di cristallo che si porta in seconda posizione in classifica generale. Piazzamenti oggi per Andrea Limbacher (Austria) e Brittany Phelan (Canada). Resta al comando in classifica l’elvetica Fanny Smith. In casa Italia fuori al primo turno, dopo la buona performance di ieri, Lucrezia Fantelli.

