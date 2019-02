Sci freestyle, Coppa del Mondo skicross 2019: Midol e Smith vincono a Sunny Valley, allungo in classifica

A Sunny Valley (Russia) si è disputata la terzultima tappa della Coppa del Mondo 2019 di skicross, disciplina dello sci freestyle. Domani, sempre nella stessa località, si svolgerà un’altra gara.

MASCHILE – Il francese Bastien Midol ha messo una seria ipoteca sulla conquista della Sfera di Cristallo. Il transalpino ha vinto la sua prima gara stagionale e adesso vanta 153 punti di vantaggio sul connazionale Jean Frederic Chapuis (oggi terzo) quando mancano appena due gare al termine della stagione. Il 28enne, oggi capace di battere lo sloveno Filip Flisar (primo podio stagionale), potrebbe già alzare al cielo il trofeo nella giornata di domani. Non erano presenti italiani.

FEMMINILE – Fanny Smith ha vinto la quinta gara di quest’annata nel massimo circuito e ha allungato in testa alla graduatoria generale. La svizzera ora ha 33 punti di margine sulla svedese Sandra Naeslund che si è dovuta accontentare del secondo posto: le due contendenti si sfideranno nelle ultime due prove per conquistare il trofeo. Terzo posto di giornata per l’austriaca Andrea Limbacher, non erano presenti azzurre.

Foto: Martin Lehmann / Shutterstock.com