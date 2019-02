Sci di fondo, Sprint Mondiali 2019: Johannes Hoesflot Klaebo è battibile? Le chiavi per cercare l’impresa storica

Si entra nel vivo dei Mondiali di sci di fondo 2019 di Seefeld in Austria e si parte con una delle gare più attese e avvincenti: la sprint maschile. Si correrà a tecnica libera e, soprattutto, con un grande favorito: Johannes Hoesflot Klaebo. Il norvegese, infatti, è il dominatore della specialità e della Coppa del Mondo in generale, senza dimenticare che, dodici mesi fa, si è messo al collo anche la medaglia d’oro nella sprint anche alle Olimpiadi di PyeongChang 2018.

Chi, dunque, potrà sperare di mettere i bastoni tra le ruote al fuoriclasse nato a Trondheim? Su tutti, ovviamente, il nostro Federico Pellegrino. Il campione di Nus sta attraversando uno dei suoi migliori momenti di forma della carriera e, senza dubbio, di questa annata. La splendida vittoria sulle nevi di casa di Cogne, poi, lo ha confermato in uno stato di grazia che, nelle speranze dei tifosi, lo dovrà vedere quantomeno impegnato nella lotta per il podio.

Ma, cosa dovrà fare Pellegrino per superare un rivale così implacabile? Ogni discorso tattico, ovviamente, non è di semplice realizzazione. In duelli simili bisogna avere la capacità di non mollare mai di un millimetro e gestire nel migliore dei modi tutto il percorso. Solitamente in volata Klaebo è inesorabile, per cui una tattica potrebbe essere quella di sfiancare il norvegese nei tratti più selettivi del percorso, dando il tutto per tutto e provando a risolvere la situazione in anticipo. Arrivare gomito a gomito nel finale potrebbe significare sconfitta certa, ma con un Pellegrino in questa forma tutto può accadere, soprattutto contando che non si gareggerà nello stile favorito dello scandinavo.

Ovviamente, com’è normale che sia, non sarà una corsa a due, dato che i rivali non mancheranno, ma Pellegrino e Klaebo sono i due grandi favoriti per la medaglia d’oro. Tutta Italia proverà a sospingere il nostro alfiere verso un grande sogno, ma il campione olimpico in carica non avrà la minima intenzione di cedere il passo. Chi la spunterà? Seefeld attende un grandissimo spettacolo nella sprint di oggi.

Foto: Valerio Origo