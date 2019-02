Editoria. “Oro bianco”: tutti i trionfi azzurri alle Olimpiadi Invernali raccontati da Gian Mario Bonzi e Dario Ricci

Un anno fa Sofia Goggia trionfava nella discesa libera dei Giochi Olimpici di PyeongChang, oggi Federico Pellegrino, lo scorso anno argento a Cinque Cerchi, dà l’assalto da campione del mondo in carica al titolo iridato della sprint a tecnica libera. Quale miglior giornata per gli appassionati di sport invernali per farsi un regalo in libreria ed acquistare “Oro bianco”, l’opera di Dario Ricci e Gian Mario Bonzi che racconta le gesta degli azzurri ai Giochi Olimpici invernali dalla loro nascita fino ad oggi?

Quale gesto fece Zeno Colò prima di vincere l’oro in discesa ai Giochi Olimpici di Oslo 1952? Quale fu la trovata geniale ideata da Eugenio Monti e Luciano De Paolis in caso di appannamento della maschera del primo, come in effetti avvenne, durante la manche decisiva nella gara di bob a due a Grenoble ’68? Perché gli slittinisti azzurri si persero a un passo dal trionfo nella prova individuale a Lake Placid ’80? Cosa mangiò tra una manche e l’altra Paoletta Magoni prima del suo inatteso trionfo a Sarajevo ’84? Come si riparò dal gelo ai piedi Manuela Di Centa a Lillehammer ’94? Chi rubò gli sci da gara a Stefania Belmondo prima dei Giochi di Salt Lake 2002? Quale fu l’asso nella manica di Sofia Goggia scovato nell’estate precedente il trionfo di PyeongChang 2018?

Quaranta storie per quaranta medaglie d’oro italiane ai Giochi Invernali, con aneddoti, nuovi dettagli, rivelazioni inedite dei diretti interessati: questo è Oro Bianco (Infinito Edizioni, 414 pagg., aprile 2018, collana Iride) il libro pubblicato dieci mesi fa da Gianmario Bonzi e Dario Ricci, che racconta per la prima volta in unico volume le giornate d’oro degli atleti italiani alle Olimpiadi “bianche”. Da Nones a Gros, da Tomba a Compagnoni, da Polig a Razzoli, sono tante le vicende, i segreti, le sorprese che questo libro narra, dando vita a un “grande viaggio attraverso la storia dei Giochi” (Giovanni Bruno) e “nella memoria degli sport della neve e del ghiaccio” (Flavio Roda).

Con introduzione di Giovanni Bruno (Sky), prefazioni del Presidente F.I.S.I., Flavio Roda, e FISG, Andrea Gios. Postfazioni di Marco Albarello ed Enrico Fabris, campioni olimpici. Seconda edizione stampata a ottobre 2018. Disponibile in libreria e su tutti i portali internet che vendono libri.

Per informazioni: https://www.infinitoedizioni.it/prodotto/oro-biancotutti-gli-olimpionici-invernali-azzurri/