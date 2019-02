Sci di fondo, Paolo Fanton positivo a un controllo antidoping

Paolo Fanton è stato trovato positivo durante un controllo antidoping effettuato al termine della gara “La Lavezèloppet” dello scorso 24 gennaio. Il fondista del CS Carabinieri è risultato positivo a idroclorotiazide e clorotiazide (due diuretici), concludendo la gara al quinto posto. Nadoitalia ha dunque sospeso l’atleta in via cautelare in attesa delle controanalisi, il classe 1991 aveva partecipato alla 15 km di Cogne valida per la Coppa del Mondo concludendo al 56esimo posto.

Foto: Shutterstock