Slittino, Coppa del Mondo 2019: a Sochi il podio di Fischnaller chiude una stagione positiva per l’Italia

Lo zero alla casella medaglie per l’edizione dei Giochi Olimpici di PyeongChang 2018 aveva sicuramente deluso un po’ le aspettative. Bisognava ripartire, per un nuovo quadriennio, nel modo migliore. Così è stato: è arrivata una stagione più che positiva per la Nazionale italiana di slittino in chiave Coppa del Mondo. Se ai Mondiali ancora una volta gli azzurri non sono riusciti a centrare il podio, di top-3 ne sono arrivate diverse nel massimo circuito internazionale, condite da eccellenti prestazioni.

Il faro della squadra resta sicuramente Dominik Fischnaller: l’altoatesino dopo la delusione a Cinque Cerchi, con quella medaglia sfuggita davvero per pochi millesimi, ha confermato la sua incostanza di prestazioni lungo la stagione, ma ha dimostrato per l’ennesima volta di valere i migliori al mondo nella gara secca. Due secondi ed un terzo posto tra Igls, Koenigssee e Sochi per il nativo di Bressanone. C’è un po’ di carenza sui ricambi, vista la presenza del solo cugino di Dominik, Kevin Fischnaller nel singolo maschile. La crescita più importante è stata però quella delle donne: clamoroso il successo di Sandra Robatscher (anche se in circostanze fortunose) in quel di Altenberg, ancor meglio ha fatto Andrea Voetter con addirittura cinque top-5. Nel doppio, in attesa del salto qualità definitivo dei giovanissimi Nagler/Malleier pronti ad entrare nell’elite mondiale, da segnalare le performance dei soliti Rieder/Rastner e dei nuovi Rieder/Kainzwaldner.

Il culmine di tutto ciò è arrivato in quel di Oberhof, dove gli azzurri si sono esaltati nel Team Relay: una prova di squadra eccezionale con i già citati Fischnaller, Voetter e Nagler/Malleier che sono andati a beffare tutte le migliori Nazioni al mondo. C’è spazio per continuare a crescere: la prossima stagione sarà fondamentale per confermare tutte le attese.

Foto: Giacomo Nicora