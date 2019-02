Sci di fondo oggi, Staffetta femminile Mondiali 2019 (28 febbraio): orario d’inizio e come vederla in tv. Tutte le italiane in gara

Altro giro, altra corsa, e altro titolo iridato in palio oggi ai Mondiali di sci di fondo, dove a proporre il podio sarà la staffetta 4×5 km femminile: a Seefeld oggi, giovedì 28 febbraio, a partire dalle ore 13.00 per la Nazionale italiana saranno in gara Anna Comarella, Lucia Scardoni, Elisa Brocard ed Ilaria Debertolis. La diretta tv della prova sarà ad opera di RaiSport+HD e di Eurosport 1, mentre la diretta streaming verrà affidata a Rai Play e ad Eurosport Player. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale della gara.

Di seguito il programma completo della gara odierna:

Mondiali di sci di fondo

Giovedì 28 febbraio

ore 13.00 staffetta 4×5 km femminile (Anna Comarella, Lucia Scardoni, Elisa Brocard ed Ilaria Debertolis)

diretta tv su RaiSport+HD ed Eurosport 1

diretta streaming su RaiPlay ed Eurosport Player

diretta live testuale su OA Sport

Foto: Valerio Origo