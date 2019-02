Sci di fondo oggi (10 febbraio), Team Sprint Lahti 2019: orario d’inizio e come vederla in tv

Dopo la giornata dedicata alle gare sprint individuali, oggi è tempo di dedicarsi a quelle di squadra che si svolgeranno in quel di Lahti, Finlandia, per la Coppa del Mondo di sci di fondo 2018-2019.

Dopo che ieri si è gareggiato a tecnica libera, questa volta vedremo la tecnica classica, il che rende più complicato il cammino dei due team italiani maschili. Una buona notizia, però, c’è: Italia I (Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani) ed Italia II (Maicol Rastelli e Stefan Zelger) saranno nella stessa semifinale, la seconda, il che può essere di aiuto per l’una e per l’altra coppia. Non ci sarà invece alcuna presenza azzurra al femminile, dal momento che soltanto Greta Laurent è stata convocata per il weekend finlandese.

Le gare sprint a squadre a tecnica classica di Coppa del Mondo di sci di fondo di Lahti si svolgeranno il 10 febbraio. Le gare, limitatamente alle fasi finali, saranno trasmesse in diretta tv dai canali di Eurosport e in diretta streaming da Eurosport Player. OA Sport offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta di tutti gli eventi, per non perdersi davvero nulla.

DOMENICA 10 FEBBRAIO

Ore 11:30 Semifinali sprint a squadre a tecnica classica femminile e maschile

Ore 13:30 Finali sprint a squadre a tecnica classica femminile e maschile

Foto: Valerio Origo