Biathlon oggi (10 febbraio), Sprint femminile Canmore 2019: orario d’inizio e come vederla in tv. I pettorali di partenza

La Coppa del Mondo di biathlon conclude la tappa in Canada: nche nell’ultimo dei tre giorni di gare a Canmore dopo gli uomini scenderanno in pista anche le donne, che oggi, domenica 10, alle ore 22.45 italiane affronteranno la 7.5 km sprint. In gara per l’Italia Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Federica Sanfilippo, Nicole Gontier ed Alexia Runggaldier.

Di seguito il programma completo della 7.5 km sprint femminile di Canmore con l’orario italiano e la startlist. L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva da Eurosport 1. Prevista anche la diretta in streaming tramite Eurosport Player. OASport, inoltre, vi offrirà la diretta live scritta integrale della gara tedesca.

PROGRAMMA GARA CANMORE

Domenica 10 febbraio

ore 22:45 italiane sprint 7.5 km femminile

LA STARTLIST DELLA SHORT INDIVIDUAL FEMMINILE DI CANMORE

(Vanno aggiunte 8 ore all’orario di partenza delle atlete)

1 HOJNISZ Monika POL 1991 14:45:30 Gruppo 1

2 HAECKI Lena SUI 1995 14:46:00

3 KUKLINA Larisa RUS 1990 14:46:30

4 HINZ Vanessa GER 1992 14:47:00

5 PREUSS Franziska GER 1994 14:47:30

6 CRAWFORD Rosanna CAN 1988 14:48:00

7 SANFILIPPO Federica ITA 1990 14:48:30

8 BENDIKA Baiba LAT 1991 14:49:00

9 ROEISELAND Marte Olsbu NOR 1990 14:49:30

10 DAVIDOVA Marketa CZE 1997 14:50:00

11 FIALKOVA Paulina SVK 1992 14:50:30

12 KALKENBERG Emilie Aagheim NOR 1997 14:51:00

13 DAHLMEIER Laura GER 1993 14:51:30

14 MAKARAINEN Kaisa FIN 1983 14:52:00

15 CHEVALIER Anais FRA 1993 14:52:30

16 BESCOND Anais FRA 1987 14:53:00

17 y WIERER Dorothea ITA 1990 14:53:30

18 FROLINA Anna KOR 1984 14:54:00

19 VASNETCOVA Valeriia RUS 1997 14:54:30

20 r VITTOZZI Lisa ITA 1995 14:55:00

21 OJA Regina EST 1996 14:55:30

22 DZHIMA Yuliia UKR 1990 14:56:00

23 KRUCHINKINA Elena BLR 1995 14:56:30

24 ZHURAVOK Yuliia UKR 1994 14:57:00

25 KUZMINA Anastasiya SVK 1984 14:57:30

26 DUNKLEE Susan USA 1986 14:58:00

27 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 1996 14:58:30

28 SIMON Julia FRA 1996 14:59:00

29 TANG Jialin CHN 1991 14:59:30

30 TACHIZAKI Fuyuko JPN 1989 15:00:00

31 HAUSER Lisa Theresa AUT 1993 15:00:30

32 GONTIER Nicole ITA 1991 15:01:00 Gruppo 2

33 MAEDA Sari JPN 1990 15:01:30

34 BEAUDRY Sarah CAN 1994 15:02:00

35 ECKHOFF Tiril NOR 1990 15:02:30

36 VASILEVA Margarita RUS 1991 15:03:00

37 ZBYLUT Kinga POL 1995 15:03:30

38 KAISHEVA Uliana RUS 1994 15:04:00

39 BRAISAZ Justine FRA 1996 15:04:30

40 HOEGBERG Elisabeth SWE 1986 15:05:00

41 TOMINGAS Tuuli EST 1995 15:05:30

42 GASPARIN Elisa SUI 1991 15:06:00

43 REID Joanne USA 1992 15:06:30

44 SCHWAIGER Julia AUT 1996 15:07:00

45 PUSKARCIKOVA Eva CZE 1991 15:07:30

46 HILDEBRAND Franziska GER 1987 15:08:00

47 BONDAR Iana UKR 1991 15:08:30

48 ANDERSSON Ingela SWE 1991 15:09:00 Gruppo 3

49 LUNDER Emma CAN 1991 15:09:30

50 KO Eunjung KOR 1996 15:10:00

51 TALIHAERM Johanna EST 1993 15:10:30

52 HERRMANN Denise GER 1988 15:11:00

53 AYMONIER Celia FRA 1991 15:11:30

54 DREISSIGACKER Emily USA 1988 15:12:00

55 POJE Urska SLO 1997 15:12:30

56 KLEMENCIC Polona SLO 1997 15:13:00

57 BIELKINA Nadiia UKR 1990 15:13:30

58 SKOTTHEIM Johanna SWE 1994 15:14:00

59 YURKEVICH Darya BLR 1988 15:14:30

60 RIEDER Christina AUT 1993 15:15:00

61 CHU Yuanmeng CHN 1999 15:15:30

62 ZUK Kamila POL 1997 15:16:00

63 SOLA Hanna BLR 1996 15:16:30

64 KONDRATYEVA Anastassiya KAZ 1994 15:17:00

65 HACHISUKA Asuka JPN 1992 15:17:30

66 VITKOVA Veronika CZE 1988 15:18:00

67 BELCHENKO Yelizaveta KAZ 1996 15:18:30

68 MINKKINEN Suvi FIN 1994 15:19:00

69 RUNGGALDIER Alexia ITA 1991 15:19:30

70 KOCERGINA Natalja LTU 1985 15:20:00

71 SOLEMDAL Synnoeve NOR 1989 15:20:30

72 BIKTASHEVA Leisan RUS 1993 15:21:00

73 MARTON Eniko ROU 1999 15:21:30

74 GASPARIN Aita SUI 1994 15:22:00

75 BANKES Megan CAN 1997 15:22:30 Gruppo 4

76 TANAKA Yurie JPN 1989 15:23:00

77 BRUN-LIE Thekla NOR 1992 15:23:30

78 KUPFNER Simone AUT 1996 15:24:00

79 EINFALT Lea SLO 1994 15:24:30

80 MEINEN Susanna SUI 1992 15:25:00

81 COLOMBO Caroline FRA 1996 15:25:30

82 HORCHLER Karolin GER 1989 15:26:00

83 PIDHRUSHNA Olena UKR 1987 15:26:30

84 LINDQVIST Felicia SWE 1995 15:27:00

85 PITON Karolina POL 1987 15:27:30

86 TOIVANEN Laura FIN 1988 15:28:00

87 LESCINSKAITE Gabriele LTU 1996 15:28:30

88 KASTSIUCHENKA Inna BLR 1995 15:29:00

89 CHARVATOVA Lucie CZE 1993 15:29:30

90 PARK Jiae KOR 1991 15:30:00

91 AKHATOVA Lyudmila KAZ 1997 15:30:30

92 ILCHENKO Kristina RUS 1993 15:31:00

roberto.santangelo@oasport.it

Foto: Federico Angiolini