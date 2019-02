Sci di fondo, Mondiali Seefeld 2019: nella team sprint maschile comoda qualifica alla finale per Francesco De Fabiani e Federico Pellegrino

Le semifinali della team sprint maschile in tecnica classica dei Mondiali di sci di fondo sorridono all’Italia di Francesco De Fabiani e Federico Pellegrino: a Seefeld, in Austria, gli azzurri passano alla gara che assegnerà le medaglie senza neanche forzare poi così tanto, giocando con i tempi di ripescaggio e chiudendo, senza fare neppure la volata, al terzo posto nella seconda serie.

Nella prima semifinale i ritmi non sono altissimi in avvio e così nelle prime frazioni restano in nove nel gruppo di testa. Non ci sono grandi scossoni fino al quinto dei sei giri, quando accelera la Norvegia con Emil Iversen e così si avvantaggiano in sei: nel rush finale si staccano in tre con Alexander Bolshunov (Russia) che sembra avere sci più lenti rispetto a Johannes Klaebo (Norvegia) e Calle Halfvarsson (Svezia). Sul traguardo a vincere è la Norvegia in 19’10″80 davanti alla Russia, staccata di 1″38: queste due formazioni vanno direttamente in finale. Passano per ripescaggio la Svezia, terza a 2″42, gli USA, quarti a 2″59, il Canada, quinto a 10″34, e l’Austria, sesta a 11″04, fuori Gran Bretagna, Kazakistan, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Belgio, Lituania ed Irlanda, doppiata la Danimarca.

Nella seconda semifinale la partenza è più lenta nel primo giro (con Francesco De Fabiani in pista), nonostante siano ben noti i tempi della prima batteria, mentre il ritmo si alza leggermente nella seconda tornata (dove l’Italia schiera Federico Pellegrino). Cade la Bielorussia, De Fabiani è un felino nel cambiare binario ed evitare guai, e così a metà gara restano in sette davanti, tra cui ovviamente l’Italia. Federico Pellegrino prende la testa al penultimo cambio, ma il cronometro premia ancora una volta la semifinale precedente. Forza De Fabiani nel penultimo giro, avvantaggiandosi con Finlandia e Francia, mentre pagano Estonia e Slovenia. Federico Pellegrino, Ristomatti Hakola (Finlandia) e Lucas Chanavat (Francia) vanno via e sul traguardo la Finlandia vince in 19’14″62, davanti alla Francia, battuta per 0″06. In finale per ripescaggio l’Italia, con un ritardo di 0″73 (crono di 19’15″35), e la Slovenia, quarta a 12″98. Fuori Svizzera, Estonia, Germania, Bielorussia, Polonia, Ucraina, Cina, Liechtenstein, Turchia e Croazia.

Foto: Pier Colombo