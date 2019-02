Combinata nordica, Mondiali 2019: un’ottima Italia nel salto della team sprint, medaglie però lontane. Guida la Germania

Meglio di così, onestamente, non si poteva fare. La coppia italiana formata da Alessandro Pittin ed Aaron Kostner ha disputato un’eccellente prova di salto nella team sprint dal trampolino HS130 di Seefeld per quanto riguarda i Mondiali di combinata nordica. Gli azzurri sono addirittura settimi, con il giovanissimo classe 1999 che si è disimpegnato al meglio ed il carnico che è riuscito a difendersi, la lotte per le medaglie sembra però essere chiusa.

Al comando troviamo la Germania con il solito Eric Frenzel, che stampa la miglior misura di giornata trovando l’HS, e Fabian Riessle. Teutonici che però non hanno fatto il vuoto. A soli 8” di ritardo, con la possibilità di accodarsi subito, dunque, il Giappone: i fratelli Akito e Yoshito Watabe per la compagine nipponica. Tutto aperto in chiave oro anche per Austria e Norvegia, che potevano fare meglio dal trampolino. 22” di ritardo per gli austriaci, con Franz-Josef Rehrl e Bernhard Gruber, 27” invece per i norvegesi con Jan Schmid ed il leader di Coppa del Mondo Jarl-Magnus Riiber.

Poi il vuoto. A 1’38” la Francia, ad 1’45” la Polonia e ad 1’48” l’Italia: molto probabilmente si formerà un terzetto, con Pittin e Kostner che potranno sfruttare al meglio le proprie doti di fondisti, magari aiutati dai francesi Laheurte e Gerard. Difficile però rimontare sulla vetta: il sogno è quello che davanti, nelle varie frazioni, ci sia molto controllo per provare a rientrare disperatamente. Probabile però che la battaglia sia aperta solo per la quinta posizione.

Alle 13.30 la prova sugli sci stretti: tre frazioni sull’anello di 2,5 chilometri per ciascun atleta.

gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FISI