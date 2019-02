Sci alpino, gigante Bansko 2019: Marcel Hirscher al comando dopo la 1a manche, Kristoffersen insegue. Ottavo De Aliprandini

Marcel Hirscher è al comando della prima manche del gigante di Bansko. L’austriaco ha chiuso con il tempo di 1’14”95, riuscendo a gestire un tracciato non molto adatto alle sue caratteristiche, visto che le curve molte strette non gli hanno mai permesso di esprimere la sua solita potenza. Hirscher ha gestito soprattutto sul muro, mentre si è scatenato nel finale dove ha fatto la differenza rispetto agli avversari.

Doveva esserci il duello con Henrik Kristoffersen e non è mancato. Il norvegese è vicinissimo al rivale, chiudendo al secondo posto a 22 centesimi dall’austriaco. Un distacco praticamente accumulato tutto nella parte finale, dopo che i due grandi avversari avevano disputato una gara pari.

Il terzo incomodo in vista della seconda manche potrebbe essere Alexis Pinturault, anche se il francese è forse un po’ troppo lontano da Hirscher per essere in piena lotta per la vittoria. Il transalpino ha commesso un errore proprio in fase di partenza e poi anche sul muro, chiudendo alla fine con 68 centesimi di ritardo.

Quarta posizione per lo svedese Matts Olsson, staccato di 0.77. Lo scandinavo ha preceduto il francese Thomas Fanara (+0.78) e lo sloveno Zan Kranjec (+0.81), che non ha sfruttato al meglio la tracciatura disegnata dal suo allenatore.

Settimo posto per lo svizzero Loic Meillard (+1.45) e dietro di lui c’è un buon Luca De Aliprandini, che ha provato a contenere il distacco, chiudendo alla fine con un ritardo di 1.47 dalla vetta. Completano la top ten l’americano Tommy Ford (+1.62) e lo svizzero Stefan Brennsteiner (+1.64).

Prima manche con molte sbavature per Riccardo Tonetti e Manfed Moelgg, che chiudono rispettivamente a 2.47 e 2.91 da Hirscher.

Foto: LaPresse