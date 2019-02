LIVE Salto con gli sci femminile, Mondiali 2019 in DIRETTA: Maren Lundby cerca di coronare la stagione. Lara Malsiner vuole un bel risultato

Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara individuale femminile di salto con gli sci ai Mondiali 2019. A Seefeld si elegge la Campionessa del Mondo su un trampolino HS109 che ieri ha già visto disputarsi la prova a squadre, vinta dalla Germania.

Naturale favorita è Maren Lundby, dominatrice degli ultimi due mesi di Coppa del Mondo. La norvegese cerca di chiudere il cerchio su questa stagione davvero di primo livello per lei, ma dovrà guardarsi dagli assalti di più d’una avversaria, su tutte Katharina Althaus. La tedesca ha dimostrato già ieri di non voler stare a guardare. Proprio dalla Germania, Juliane Seyfarth a parte, viene la possibile sorpresa di questa gara, dal momento che Ramona Straub si è comportata benissimo nella gara a squadre. Avversaria usuale, invece, è la giapponese Sara Takanashi, mentre cerca un acuto da raccontare ai posteri Daniela Iraschko-Stolz, che in casa sua vuole ribadire il proprio status di autentica istituzione del salto con gli sci femminile. In gara per l’Italia Lara Malsiner ed Elena Runggaldier, con la prima alla ricerca di conferme dei più che buoni risultati di Coppa del Mondo.

L'appuntamento con la gara di oggi è previsto per le ore 16:15. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

16:51 Bel salto per la bicampionessa del mondo, la tedesca Carina Vogt: 100.5 metri, il comando non lo prende, arriva alla seconda serie con 115.1 punti.

16:50 Nika Kriznar (Slovenia) atterra un pochino male, con una spigolata: per lei ci sono 101.5 metri e 116.7 punti.

16:49 E anche Pinkelnig trova un gran salto a condizioni migliorate, 102 metri per l’austriaca. I punti sono 120.3 e va al comando, urlando al pubblico tutta la sua soddisfazione!

16:48 Salta Anna Odine Stroem (Norvegia), in volo va forte, 102 metri, 117.9 e secondo posto dopo esser uscita con una velocità di 91.9 km/h, non proprio piccolezze.

16:47 Daniela Iraschko-Stolz non vuole lasciare la sua Austria senza gloria, 101 metri per lei e secondo posto parziale con 117.8 punti.

16:46 Dopo la pausa tecnica arriva Lidiia Iakovleva: la giovane e promettentissima russa salta 95 metri, 100.5 punti per lei, a questo punto è facile credere che ci siano dei problemi di vento sul gomito.

16:44 Ecco un signor salto! Ursa Bogataj arriva a 102 metri e s’iscriva già ora alla corsa per le medaglie, 119.7 punti per lei.

16:43 Ramona Straub non riesce a ripetere le prestazioni di ieri: 92.5 metri e 97.6 punti per lei, in parecchie stanno saltando male in questo momento.

16:42 Suonano le trombe di casa per Chiara Hoelzl: l’austriaca non fa il miglior salto della sua vita, 93 metri raggiunti e 100.1 punti conseguiti.

16:41 Yuki Ito (Giappone) effettua un salto aprezzabile, 97 metri e 109.9 punti. Sempre Shpyneva in testa.

16:40 Sale alta la connazionale Sofia Tikhonova, ma non riesce ad arrivare oltre i 95.5 metri: undicesima al momento, 102.9 punti per lei.

16:39 Brutto salto della russa Alexandra Kustova, 87.5 metri e 87.8, finisce fuori. E pensare che è finita più volte tra le prime otto in Coppa del Mondo.

16:38 96.5 metri per Lara Malsiner, un salto che le vale la quinta posizione attuale con 106.6 punti. Seconda serie per lei!

16:37 Silje Opseth (Norvegia) trova un salto buono, raggiunge i 97 metri, ed è seconda con 109.6. E’ la volta di Lara Malsiner.

16:36 Anna Rupprecht (Germania) arriva a 93 metri, per lei, che anni fa ha subito un serio infortunio e non s’è mai davvero ripresa, 101.4 punti.

16:35 Jacqueline Seifriedsberger (Austria), veterana assoluta di ogni singolo Mondiale, appoggia gli sci sulla neve a 95 metri, i punti sono 107.2.

16:34 Si torna in Giappone con Nozomi Maruyama, che atterra in un buon modo, raggiunge i 95 metri e trova 105.2 punti.

16:33 Spela Rogelj (Slovenia) arriva con una certa tranquillità a 95 metri, conquista 105.5 punti.

16:32 Yuka Seto ora sul trampolino: la giapponese fatica un po’, 94 metri raggiunti e 102.7 punti, dietro a Runggaldier

16:31 Buon salto di Elena Runggaldier, 93.5 metri e 103.8 punti per lei, qualificata!

16:30 La slovena Jerneja Brecl trova un salto medio, 94 metri e 102.2 punti per la classe 2001. Ora è la volta di Elena Runggaldier.

16:29 Quarta e ultima francese di oggi, Lea Lemare: 90.5 metri, 94.9 punti, riesce ad agguantare la qualificazione.

16:28 Lucile Morat (Francia) arriva fino a 88 metri, alle francesi al momento non ne va bene una. Verosimilmente resterà fuori, 91.5 i suoi punti.

16:27 L’ancor giovane, seppur quasi veterana, rumena Daniela Haralambie si porta a 95.5 metri, un salto più efficace che bello il suo. 108.2 i suoi punti.

16:26 Anna Shpyneva, campionessa del Mondo juniores, arriva fino a 97 metri e si guadagna senza problemi la qualificazione con 111.4 punti.

16:25 La classe 2002 francese Jacqueline Pagnier si porta a 87.5 metri con più d’un problema di vento alle spalle, è quarta con 94.2 punti.

16:24 L’americana Nita Englund perde subito quota, 83.5 metri e 84.2 punti per lei, che comunque mantiene il sorriso

16:23 Oceane Avocat Gros (Francia) effettua un salto da 84.5 metri e 83.8 punti, non sembra facile una sua qualificazione

16:22 Ingebjorg Saglien Braaten (Norvegia), la vera sorpresa di ieri nella gara a squadre, arriva a 96 metri, non atterra benissimo, ma sorride e prende nel modo giusto la gara: 105.1 punti per lei.

16:21 Kinga Rajda segue la connazionale, ma non salta meglio di lei. Ci sono 91 metri e 90.8 punti.

16:20 97.5 metri per Kamila Karpiel, ed è un bel salto per la polacca che si assicura la qualificazione, i punti sono 103.6

16:19 La canadese Natalie Eliers non fa granché, 86 metri e 83.2 punti

16:18 La connazionale Karolina Indrackova va fino a 89.5 metri, ma la compensazione non la premia: seconda a 94.2

16:17 Stepanka Ptackova (Repubblica Ceca) effettua un discreto salto a 88.5 metri, e potrà crescere tanto dato che ha 16 anni. 94.3 i suoi punti.

16:16 Susanna Forsstroem (Finlandia) si presenta con 84 metri, punteggio di 79.8 per lei.

16:15 86.5 metri e 87.8 punti per Shishkina

16:15 Si comincia dalla stanga 19, ed è Veronika Shishkina, per il Kazakistan, a dare il via

16:10 Siamo a cinque minuti dall’inizio di una gara che vede in scena due ex Campionesse del Mondo (Carina Vogt, doppiamente detentrice, e Daniela Iraschko-Stolz) più un nostro ex argento, Elena Runggaldier, che lo conquistò nel 2011

16:05 Dieci minuti all’inizio della gara. Elena Runggaldier andrà sul trampolino per diciassettesima, Lara Malsiner per ventiquattresima. Quaranta le atlete sopravvissute alla qualificazione, in trenta accederanno alla seconda serie.

16:00 Maren Lundby si presenta come la più in forma del momento in questa gara. Le tedesche ieri hanno mostrato di esser pronte a farle lo sgambetto, ma è chiaro che un conto è la gara a squadre, in cui possono verificarsi curiose evenienze, mentre un altro è l’individuale.

15:55 Tornando al discorso relativo alle italiane, Lara Malsiner cerca un posizionamento attorno al quindicesimo posto, e con un po’ di fortuna può arrivare anche tra le prime dieci. Elena Runggaldier cerca invece di trovare un piazzamento entro i primi venti.

15:50 Giornata un po’ particolare, questa, perché le qualificazioni si sono concluse soltanto pochissimi attimi fa, e subito dopo si terranno le due serie che assegneranno le medaglie. Vanno avanti tranquillamente Lara Malsiner ed Elena Runggaldier, mentre Katharina Althaus e Maren Lundby chiudono al primo e secondo posto. Sarà però la norvegese favorita rispetto alla tedesca nella gara vera.

