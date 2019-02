Sci di fondo, Mondiali Seefeld 2019: Francesco De Fabiani salta lo skiathlon e si concentra sulla sprint a coppie con Federico Pellegrino

Sono stati scelti gli azzurri che prenderanno parte alle prossime gare in programma a Seefeld, in Austria, per quanto concerne i Mondiali di sci di fondo: domani, come nelle previsioni, non ci sarà Francesco De Fabiani nello skiathlon, in modo da concentrarsi sulla sprint a coppie del giorno seguente dove formerà una coppia con ambizioni da medaglia con Federico Pellegrino. Domani nello skiathlon saranno impegnati tra gli uomini Giandomenico Salvadori, Stefano Gardener, Simone Daprà e Stefan Zelger, mentre tra le donne saranno della partita Elisa Brocard, Caterina Ganz, Anna Comarella e Sara Pellegrini. Domenica team sprint maschile come detto per Francesco De Fabiani e Federico Pellegrino, mentre nella gara femminile saranno al via Greta Laurent e Lucia Scardoni.

Gli atleti dell’Italia in gara sabato e domenica ai Mondiali di sci di fondo:

SKIATHLON:

Uomini: Salvadori, Gardener, Daprá, Zelger.

Donne: Brocard, Ganz, Comarella, Pellegrini.

TEAM SPRINT:

Uomini: De Fabiani – Pellegrino

Donne: Laurent – Scardoni

Foto: Pier Colombo