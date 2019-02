Sci di fondo, Mondiali Seefeld 2019, Francesco De Fabiani: “Condizioni davvero difficili, con caldo e neve molle”

Giornata in chiaroscuro quella odierna per gli azzurri dello sci di fondo ai Mondiali di Seefeld: nella 15 km tc il migliore è stato Francesco De Fabiani, 20°, mentre Maicol Rastelli ha chiuso 53° e Stefan Zelger è terminato 57°. I primi due, che dovrebbero far parte, a meno di grandi sorprese, della staffetta 4×10 km di venerdì, a fine gara hanno parlato al sito federale.

Gara intelligente, viste le condizioni generali, per Francesco De Fabiani: “Erano condizioni davvero difficili, faceva caldo e la neve era molle. La situazione è cambiata rispetto allo skiathlon, dove avevamo degli sci buoni. Non ho avuto confronti diretti, se non con Sundby che non a caso ha vinto la gara: lui riusciva a tirare bene il passo in salita e dopo due discese non l’ho più visto, di sicuro era un po’ più veloce di me, poi anche io non mi sentivo benissimo. Ovviamente le due cose si influenzano: quando non stai benissimo e gli sci non ti aiutano, va sempre peggio. Ho cercato di fare meglio che potevo, ma non mi sono neppure dannato l’anima. Ho portato a termine la gara, non è che ho mollato, sono andato forte, ma questo era quello che riuscivo a fare oggi. Non è che ho fatto defaticante, ho finito la gara bene, ma magari non ho più recuperato terreno, pensando di avere un’altra gara importante tra due giorni. In realtà non mi sentivo stanco dopo la team sprint e magari nelle gambe c’è ancora qualcosa. Oggi faceva caldo, per fortuna tra due giorni cambiano le temperature e forse anche la neve, magari la salano. Oggi non abbiamo fatto un gran risultato di squadra, quindi se tutti vanno bene e facciamo il nostro meglio possiamo giocarci la medaglia di bronzo in staffetta, come sempre. Ovviamente non siamo tra i favoriti, ci deve andare tutto bene e anche con gli sci dobbiamo dare qualcosa più degli altri, altrimenti non riusciamo. Dobbiamo stare con gli altri per tutta la gara e poi dare il meglio alla fine, ma per farlo dobbiamo avere materiali sopra la media“.

Deluso e affaticato, anche per via delle condizioni climatiche, Maicol Rastelli: “Gara durissima, sia per il caldo sia per la neve davvero lenta. Erano condizioni davvero difficili anche per i materiali, ho faticato parecchio fin da subito. Al primo chilometro ho perso già tanti secondi, è stata una gara in salita e ho avuto problemi con i materiali, vedremo con i tecnici cosa è successo e cosa non ha funzionato e vediamo cosa si può fare per venerdì. Ho visto che anche Zelger e De Fabiani hanno faticato, dobbiamo cercare di migliorare. In queste condizioni viene fuori il motore dell’atleta, le differenze sono ancora più grandi e i distacchi più ampi rispetto a una neve normale. A me dispiace perché a Lahti, Cogne e Otepää ho fatto delle buone 15 chilometri in tecnica classica, speravo di fare gare simili o anche meglio, invece non è andata come speravo. Cercherò di fare meglio la prossima volta, nella staffetta dovremo tirare fuori il meglio. Vedremo quale formazione schierare, ce la metteremo tutta“.

Foto: Valerio Origo