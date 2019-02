Sci di fondo, Mondiali Seefeld 2019: deciso il quartetto della staffetta femminile. Ilaria Debertolis in ultima frazione

I Mondiali 2019 di sci di fondo a Seefeld (Austria) sono entrati nella loro seconda settimana ed è giusto guardare anche alle prove a squadre che caratterizzeranno la rassegna iridata sulle nevi austriache.

Alle ore 13.00 di domani scatterà la staffetta 4×5 km femminile e le aspettative sulle possibile favorite sono ben chiare. La Norvegia e la Svezia sono le selezioni che verosimilmente si contenderanno il successo finale: da un lato il roster norvegese con tante alternative qualificate e dall’altro le svedesi che, con l’inserimento di Frida Karlsson, possono davvero fare paura. Per quanto concerne le possibilità di medaglia delle nostre azzurre, oggettivamente è davvero difficile. La top-3 sembra essere fuori portata, per cui si gareggerà per una posizione di prestigio. La formazione scelta per affrontare questa gara sarà composta da Anna Comarella, Lucia Scardoni, Elisa Brocard e da Ilaria Debertolis.

Foto: Valerio Origo