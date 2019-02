Sci di fondo, Mondiali 2019. Parlano le azzurre della sprint, Laurent: “Livello davvero altissimo”

Parlano le azzurre dopo la qualificazione nella sprint femminile a tecnica libera che ha aperto il programma dei Mondiali di sci di fondo in quel di Seefeld (Austria). Tre le italiane che saranno al via nelle fasi finali (clicca qui per tutti i risultati).

Greta Laurent: “È una pista molto veloce, parti e sei già all’arrivo. È molto dura, non hai tempi di recupero, c’è sempre da lavorare. L’obiettivo era fare una buona qualifica, ma la gara inizia adesso. Il livello è molto alto, siamo ai Mondiali, sono tutte al top della forma, partire con un buon tempo in qualifica era essenziale”.

Elisa Brocard: “Sono abbastanza contenta della mia qualifica come sensazioni, gli sci erano buonissimi. Mi sembra di aver sciato abbastanza bene, tranne un po’ alla fine perché ero proprio sulle gambe. Questa pista non lascia tregua, bisogna stare sempre attivi di gambe e gli ultimi metri si fanno sentire. È comunque un buon inizio di questo Mondiale”.

Ilaria Debertolis: “Sono arrabbiata perché sono caduta quando avevo i tempi della Brocard, ho picchiato anche la faccia sulla neve”.

Lucia Scardoni: “Su questa pista non recuperi quasi mai, è abbastanza impegnativa. Ero anche un po’ agitata, sentivo la tensione dei Mondiali. La tattica di gara? Sicuramente con questa discesa abbastanza lunga, c’è da rimanere coperti, cercare di sfruttare la scia e poi dare tutto nell’ultima salita. Anche nella discesa che porta al rettilineo c’è da stare abbastanza coperti, ma nelle prime posizioni” .

Foto: Valerio Origo