Sci di fondo, Mondiali 2019: Maiken Caspersen Falla si conferma campionessa nella sprint! Decima Elisa Brocard

Il primo oro dei Mondiali di sci nordico di Seefeld, in Austria, è stato assegnato nella sprint femminile in tecnica libera dello sci di fondo: titolo iridato per la norvegese Maiken Caspersen Falla, che concede il bis confermando la vittoria di Lahti 2017. Argento alla svedese Stina Nilsson, al rientro dall’infortunio, bronzo alla norvegese Eide Mari. Tra le italiane decima e fuori in semifinale Elisa Brocard, mentre sono out ai quarti Greta Laurent, 22ma, e Lucia Scardoni, 25ma.

Nella finale vince la norvegese Maiken Caspersen Falla in 2’32″35, con 1″66 sulla svedese Stina Nilsson e 2″84 sull’altra norvegese Eide Mari. Quarta la svedese Jonna Sudling che nel finale rompe un bastoncino e giunge a 3″17, mentre è quinta la tedesca Victoria Carl a 5″71, infine è sesta la svedese Maja Dahlqvist, caduta nella parte conclusiva del tracciato.

Nelle semifinali viene eliminata Elisa Brocard, quinta nella prima serie ed alla fine decima, a mezzo secondo dalla piazza che le sarebbe valsa il ripescaggio. Fuori tra le possibili protagoniste anche l’elvetica Nadine Faehndrich, seconda in qualifica, e la statunitense Jessica Diggins. Nei quarti di finale passa come seconda delle lucky loser Elisa Brocard, quarta nella seconda serie, assicurandosi così l’ingresso tra le magnifiche dodici. Quinto posto sia per Lucia Scardoni nella prima batteria che per Greta Laurent nella terza, ed alla fine Laurent si classifica 22ma e Scardoni 25ma. Eliminazioni eccellenti per la svedese Hanna Falk, terza al mattino, per la statunitense Sophie Caldwell, col numero 4, e per la slovena Eva Urevc, col 5.

Foto: Pier Colombo