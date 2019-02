Biathlon, Lisa Vittozzi terza a Canmore: “Mi sono fatta un regalo di compleanno perfetto”

Una giornata da incorniciare per la Norvegia a Canmore (Canada), sede della settima tappa di Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019. Le temperature glaciali hanno costretto l’organizzazione ad accorciare le due individuali in programma e il marchio scandinavo è stato evidente: tra gli uomini è stato il dominatore della stagione Johannes Boe a centrare il bersaglio grosso e tra le donne una sorprendente Tiril Eckhoff ha messo tutte in riga.

La norvegese, nonostante un errore nella seconda serie, ha preceduto all’arrivo la ceca Marketa Davidova di 10″ e la nostra Lisa Vittozzi di 20″, autrici quest’ultime dello zero al poligono. Un risultato inaspettato per sua stessa ammissione: “Sono davvero emozionata e stupita perché mai avrei pensato di vincere qui. Sono convinta della mia preparazione e questo risultato mi dà fiducia“, le parole a caldo di Eckhoff.

C’è soddisfazione anche nella giovane ceca che ha colto il suo quarto podio stagionale, dimostrando di essere un’atleta di grandi qualità: “Sono molto contenta della mia gara. Ho fatto ciò che avevo pianificato. La mia prestazione è stata da vera biathleta, piuttosto che da fondista che cerca di sparare…La gara è stata dura per il freddo ed era la prima volta che mi sono trovata a fronteggiare queste condizioni“, ha ammesso Davidova. Felicità anche per Vittozzi che con questo podio dà continuità ai propri risultati. Un riscontro che la porta a sole 5 lunghezze dall’altra azzurra Dorothea Wierer, 22esima e con tre errori al tiro, nella classifica generale di Coppa festeggiando così il suo compleanno: “Un regalo perfetto per me…Sono felice e soddisfatta“.

Foto: Federico Angiolini