Sci di fondo, Coppa del Mondo Lahti 2019: nelle qualificazioni della sprint tl bene Greta Laurent e Federico Pellegrino, out De Fabiani e Zelger

Qualifiche in chiaroscuro per l’Italia quelle della sprint in tecnica libera valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo: a Lahti, in Finlandia hanno agevolmente superato il turno Greta Laurent, decima tra le donne, e Federico Pellegrino, quarto tra gli uomini, mentre sono stati eliminati Stefan Zelger, 34°, e Francesco De Fabiani, 38°.

Dominio incontrastato tra gli uomini del solito Johannes Klaebo: il norvegese copre 1.6 km in 2’47″01 e rifila 4″15 al più immediato inseguitore, il connazionale Haavard Taugboel. Terzo il padrone di casa Joni Maeki, staccato di 4″35, che per un solo centesimo fa meglio del nostro Federico Peellegrino, quarto. Male gli altri due azzurri in gara: Stefan Zelger è 34° a 10″76, mentre Francesco De Fabiani è 38° a 11″33. In 30ma posizione l’altro finlandese Martti Jylhae, con un ritardo di 10″05.

Altro dominio nella prova femminile dove a sorpresa si impone per dispersione la slovena Eva Urevc, che copre 1.4 km in 2’40″67, precedendo di 4″21 l’elvetica Nadine Faehndrich, seconda, e di 4″36 la statunitense Sophie Caldwell, terza. Buona decima posizione per l’unica azzurra in gara, Greta Laurent, staccata di 6″81.

roberto.santangelo@oasport.it

Foto: Valerio Origo