Sci di fondo, Coppa del Mondo Lahti 2019: la Svezia con Ingemarsdotter e Dahlqvist vince la team sprint femminile

Va alle svedesi Ida Ingemarsdotter e Maja Dahlqvist la team sprint femminile in tecnica classica valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo: a Lahti, in Finlandia, nella prova generale dei Mondiali che scatteranno tra dieci giorni, le scandinave hanno battuto le norvegesi Tiril Udnes Weng e Maiken Caspersen Falla e l’altra coppia svedese formata da Evelina Settlin ed Hanna Falk.

Nella classica finale a dieci il gruppo affronta compatto la prima parte di gara: la fase di studio si protrae a lungo, anche se proprio Hanna Falk a causa di un contrattempo è costretta a rincorrere le altre nove avversarie. Svezia II passa a 12″ dal gruppo dopo un terzo di gara, ma davanti non forzano più di tanto ed Evelina Settlin a metà gara dimezza lo svantaggio, riportandosi in scia al gruppo, che diviene allungato ma praticamente compatto.

Nella seconda parte di gara provano ad alzare il ritmo le due norvegesi, Maiken Caspersen Falla ed Eide Mari, ma il resto del plotoncino non concede più di 3″, mentre da dietro rientra Hanna Falk. Nel quinto giro forza Anna Svendsen, ma l’unico risultato ottenuto dalla norvegese è quello di far saltare la Svizzera: si giocano la vittoria in nove nell’ultima frazione. Nel finale ad aver più benzina in corpo è Maja Dahlqvist, così Svezia I chiude in 18’24″96, con 1″84 su Norvegia I e 3″55 su Svezia II, con Hanna Falk che, nonostante lo sforzo per rientrare, trova le energie per salire sul podio.

Foto: Valerio Origo