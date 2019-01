Sci di fondo, Coppa del Mondo Ulricehamn 2019: nella staffetta maschile trionfo dei quartetti russi. Italia 12ma

Doppietta dei quartetti russi nella staffetta 4×7.5 km di sci di fondo disputata ad Ulricehamn, in Svezia, ma Russia II vince grazie al gran finale di Artem Maltsev, che chiude in 1:17’53″2 e stacca nel finale Sergey Ustiugov (Russia I), il quale paga al traguardo 20″8. Terza piazza per la Norvegia, che arriva a 35″8. L’Italia, al via con Giandomenico Salvadori e Stefano Gardener nelle frazioni in tecnica classica e Mirco Bertolina e Claudio Muller in quelle in tecnica libera, chiude 12ma a 4’10″5.

Nella prima parte in tecnica classica si delinea già la sfida tra i due quartetti russi, con Evgeniy Belov (Russia II) che passa con soli due decimi sul connazionale Andrey Larkov. In casa Italia Giandomenico Salvadori chiude decimo a 27″1, ma nella seconda frazione Stefano Gardener continua a perdere e paga a metà gara 1’55″1 passando addirittura 12°, mentre davanti Alexander Bessmertnykh (Russia II) prova a distanziare Russia I e Finlandia, che sembrano potersi giocare il podio.

Si passa alla tecnica libera e Andrey Melnichenko recupera il divario su Denis Spitsov, mentre si stacca la Finlandia, sulla quale rientra la Norvegia per il gradino più basso del podio. L’Italia con Mirco Bertolina conferma la 12ma piazza a 2’40″3. Nell’ultima frazione Artem Maltsev fa il vuoto e distanzia Sergey Ustiugov, mentre per il terzo posto Simen Krueger stacca irrimediabilmente Matti Heikkinen. Claudio Muller perde la volata con Svezia II e si accontenta del 12° posto, appena davanti agli USA.

Foto: Valerio Origo