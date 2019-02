Sci di fondo, Coppa del Mondo Lahti 2019: doppietta della Norvegia nella team sprint maschile, Pellegrino e De Fabiani sesti

Nella team sprint maschile a tecnica classica appena disputata a Lahti (Finlandia) arriva la doppietta delle due coppie della Norvegia. La vittoria è di Emil Iversen e Johannes Klaebo (Norvegia I) in 18’57″19, col secondo che, attaccata in testa l’ultima frazione, regola con disarmante facilità tutti gli avversari, disponendone a piacimento sulla salita come in volata. Il secondo posto è di Norvegia II (Sindre Bjoernestad Skar ed Eirik Brandsdal) a 65 centesimi, con Brandsdal in grado di effettuare una poderosa rimonta su Ristomatti Hakola, compagno di Iivo Niskanen per Finlandia I, terza a 71 centesimi.

Per l’Italia, che aveva già perso in semifinale Maicol Rastelli e Stefan Zelger (Italia II), c’è il sesto posto di Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani (Italia I). I due azzurri navigano nelle posizioni di testa per tutte le prime quattro frazioni, con Pellegrino e De Fabiani a seguire la scia di Iversen e di Klaebo per tutto il tempo. Quando arriva il forcing di Iversen prima e di Klaebo poi, però, De Fabiani perde qualche posizione, mentre Pellegrino (come tutti, del resto, tranne Hakola) perde definitivamente contatto con il fenomeno norvegese, e in volata non riesce a dare il massimo nella tecnica a lui meno favorevole, finendo a 5″40 dalla coppia vincitrice.

Quarto posto per Russia I (Artem Maltsev e Gleb Retivykh) a 2″69, quinto per Svezia I (Calle Halfvarsson e Oskar Svensson), rimasta anch’essa nella battaglia per la vittoria fino all’attacco deciso di Klaebo, a 4″24. Più staccate, dalla settima alla decima posizione, Germania I (Janosch Brugger e Sebastian Eisenlauer) a 16″08, Svizzera I (Ueli Schnider e Jovian Hediger) a 24″61, Svezia II (Viktor Thorn e Teodor Peterson) a 27″16 e infine Russia II (Andrey Sobakarev e Alexander Terentev) a 28″49.

