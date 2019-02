Sci alpino, palmares Lindsey Vonn: la Campionessa del Circo Bianco chiude con il bronzo ai Mondiali e 82 vittorie in Coppa

Lindsey Vonn ha chiuso alla grande la sua carriera da urlo conquistando la medaglia di bronzo nella discesa libera dei Mondiali 2019 di sci alpino. Il fenomeno statunitense conclude la sua avventura nel Circo Bianco con l’ottavo podio iridato della carriera, ma non vanno dimenticate le tre medaglie olimpiche (tra cui l’oro nella discesa di Vancouver 2010) e i 137 podi in Coppa del Mondo conditi da 82 successi (a -4 dal record di Stenmark). Di seguito il palmares di Lindsey Vonn.

PALMARES LINDSEY VONN:

OLIMPIADI:

Oro discesa libera Vancouver 2010

Bronzo superG Vancouver 2010

Bronzo discesa libera PyeongChang 2018

MONDIALI:

Oro discesa libera Val d’Isere 2009

Oro superG Val d’Isere 2009

Argento discesa libera Garmisch 2011

Argento discesa libera Are 2007

Argento superG Are 2007

Bronzo superG Vail 2015

Bronzo discesa libera St. Moritz 2017

Bronzo discesa libera Are 2019

COPPA DEL MONDO:

Vincitrice della Coppa del Mondo generale 2008, 2009, 2010, 2012

Vincitrice di 8 Coppe del Mondo di discesa, 5 Coppe del Mondo di superG, 3 Coppe del Mondo di combinata

82 vittorie (43 in discesa, 28 in superG, 5 in combinata, 4 in gigante, 2 in slalom)

137 podi complessivi (35 secondi posti, 20 terzi posti)

Foto: Pier Colombo