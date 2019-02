Sci di fondo, Coppa del Mondo Cogne 2019: Bolshunov stravince la 15 km, indietro De Fabiani. Quattro italiani a punti

Finisce con il trionfo di Alexander Bolshunov la 15 km a tecnica classica con partenza a intervalli di Cogne. Il russo comanda dall’inizio alla fine, con la sola eccezione dei primi 800 metri, e mette tra il proprio nome e quello degli altri distacchi enormi. Soltanto i due che lo accompagnano sul podio, Iivo Niskanen (Finlandia, +44″7) e Alexander Bessmertnykh (Russia, +55″9), riescono a tenersi entro il minuto di ritardo dal vincitore, che si riavvicina prepotentemente all’assente Johannes Klaebo in classifica di Coppa del Mondo. Per la famiglia Niskanen, invece, quella di oggi è una bella giornata: il secondo posto di Iivo si aggiunge alla vittoria di Kerttu nella 10 km di poche ore fa.

Al quarto posto si classifica il kazako Alexey Poltoranin (+1’00″8), al quinto Ilia Poroshkin (+1’07″7) e al sesto Evgeniy Belov (+1’15″6). Dal settimo al nono posto troviamo un terzetto norvegese, che si forma man mano che la gara va avanti, e comprende Martin Loewstroem Nyenget (+1’22″1), Hans Christer Holund (+1’27″5) e Vebjoern Turtveit (+1’34”). Completa la top ten il canadese Alex Harvey (+1’40″7).

Il sole di Cogne non risplende sugli azzurri: Francesco De Fabiani, dopo il secondo posto della gara sprint di ieri, parte bene, per poi spegnersi col passare dei minuti, perdere posizioni e finire 23° con 2’13″9 di ritardo. Buoni segnali iniziali li lancia, a sorpresa, anche Paolo Ventura, che dopo 3.1 km è terzo a 8.5 km da Bolshunov. Il nativo di Tesero, però, cede di schianto all’approssimarsi del quinto chilometro e chiude la propria prova in trentacinquesima posizione a 2’58″7. L’ultimo a far credere che un azzurro nei primi dieci possa arrivarci è Giandomenico Salvadori, che è decimo al km 10.8, ma anche lui cala verso la fine: è comunque il miglior italiano di giornata col 17° posto a 1’55” da Bolshunov. A punti vanno anche Maicol Rastelli, 22° a 2’09″5, e Stefan Zelger, 24° a 2’19″5.

Questi gli altri italiani che hanno preso parte alla gara: Stefano Gardener (36° a 3’02″9), Dietmar Noeckler (40° a 3’19″3), Daniele Serra (42° a 3’28″9), Lorenzo Romano (51° a 3’56″4), Mikael Abram (55° a 4’10″5), Paolo Fanton (57° a 4’17″7), Gilberto Panisi (61° a 5’10″9) e Martin Coradazzi (64° a 5’28″2).

Foto: Pier Colombo