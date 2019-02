Sci di fondo, Campionati italiani Cogne 2019: i titoli nelle sprint vanno a Federico Pellegrino e Caterina Ganz

Prove di Coppa del Mondo a Cogne dove, in attesa della tappa del circuito maggiore, oggi vengono assegnati i titoli italiani della sprint in tecnica libera di sci di fondo: successi per Caterina Ganz tra le donne e come ampiamente prevedibile, per Federico Pellegrino tra gli uomini. Per la categoria Under 23 invece titoli a Chiara De Zolt Ponte e Simone Daprà.

Nella finale femminile si impone Caterina Ganz, che precede Ilaria Debertolis, seconda, e Sara Pellegrini, terza. Resta ai piedi del podio Elisa Brocard, quarta, mentre termina soltanto quinta Greta Laurent, favorita della vigilia. Sesto posto assoluto per Chiara De Zolt Ponte, la quale però essendo l’unica Under 23 entrata in finale, centra il titolo italiano di categoria.

Nella finale maschile dominio incontrastato, come prevedibile alla vigilia, di Federico Pellegrino, che stacca Francesco De Fabiani, secondo, e Mirco Bertolina, che conquista il gradino più basso del podio. Quarto posto per Claudio Muller, mentre chiude quinto Simone Daprà, che si aggiudica così il titolo Under 23, infine sesta piazza per Dietmar Noeckler.

Foto: Valerio Origo