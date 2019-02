Sci di fondo, Campionati italiani Cogne 2019: Francesco De Fabiani e Caterina Ganz vincono i titoli delle prove distance

Vanno a Francesco De Fabiani e Caterina Ganz i titoli assoluti distance messi in palio ai Campionati italiani in corso di svolgimento a Cogne. Il venticinquenne nato ad Aosta si è imposto nella 15 km a tecnica classica maschile, mentre la ventitreenne residente a Modena ha concesso il bis della prova sprint andando a vincere la 10 km, sempre a tecnica classica, femminile.

De Fabiani, che ha concluso la prova in 39’04”, ha preceduto di 26″ Federico Pellegrino e di 52″ Giandomenico Salvadori. Quarto posto per Maicol Rastelli, arrivato a soli sei secondi dal podio, mentre chiude quinto Simone Daprà a 1’24”. Quest’ultimo vince inoltre la classifica riservata agli Under 23, precedendo Daniele Serra (settimo generale a 1’37” dietro a Stefan Zelger, sesto a 1’28”) e Paolo Ventura (ottavo assoluto a 1’49”, stesso tempo di Gilberto Panisi).

Caterina Ganz, invece, ha fatto sua la 10 km 29’51” precedendo il duo delle Fiamme Oro composto da Anna Comarella (vincitrice Under 23), a 29″, e Sara Pellegrini, a 35″. Al quarto posto, nonché secondo tra le Under 23, è arrivata Flavia Franchi, a 1’02”; quinta posizione, invece, per Elisa Brocard, con 1’18” di ritardo. Sesto posto per l’altra azzurra praticamente fissa in Coppa del Mondo, Lucia Scardoni (+1’27”), proprio davanti alla terza classificata delle Under 23, ossia Cristina Pittin.

Foto: Valerio Origo