Sci alpino, Vincent Kriechmayr è il più veloce nella seconda prova della discesa di Garmisch, ma Dominik Paris impressiona

Dopo il miglior tempo di Aleksander Aamodt Kilde nella prima prova di ieri oggi è stato l’austriaco Vincent Kriechmayr ad aver fatto segnare la prestazione di riferimento nella seconda prova della discesa libera di Garmisch, Germania, valevole per la Coppa del Mondo 2019, che si disputerà nella giornata di domani (alle ore 11.30).

Il campione nato a Granastetten ha chiuso il suo impegno sulla Kandahar coon il tempo complessivo di 1:57.76 dopo una discesa nella quale non ha commesso errori, né ha voluto forzare a livelli eccessivi. Alle sue spalle il nostro Dominik Paris, distante 31 centesimi. Il tre volte vincitore sulla Streif ha confermato di essere in grandissima condizione, rialzandosi diverse decine di metri prima del traguardo, dimostrando di avere a disposizione ancora qualche decimo da limare.

Terzo tempo per il francese Maxence Muzaton a 35, davanti al connazionale Brice Roger a 60. Quinta posizione per il norvegese Aleksander Aamodt Kilde a 62, sesta per il francese Adrien Theaux a 64, mentre in settima troviamo il vincitore del supergigante di Kitzbuhel, il tedesco Josef Ferstl a 68. Ottavo tempo per l’ennesimo francese, Johan Clarey a 76 centesimi, quindi nono per l’austriaco Daniel Danklmaier a 90, davanti ai connazionali Matthias Mayer a 91 e Hannes Reichelt, 11esimo a 93.

Al 16esimo posto troviamo il nostro Matteo Marsaglia a 1.47, davanti agli austriaci Romed Baumann a 1.48 e Otmar Striedinger (terzo sulla Streif) a 1.47, mentre è 22esimo Christof Innerhofer a 2.10. dopo una prova nella quale non ha voluto minimamente correre rischi. Dello stesso tenore anche la discesa di Beat Feuz, che ha concluso alle spalle del nostro portacolori, con 2.25 dalla vetta.

Foto: sci alpino-vincent kriechmayr- cristiano barni shutterstock